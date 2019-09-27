影／她慌亂倒車！爺爺一聽「我下去吧」淡定吐槽...網笑：活到80歲有原因的

記者邱茀濱／綜合報導

路上常常會有一些新手駕駛，而坐上他們車的人，往往都會很害怕出什麼意外。日前就有一名網友分享一段影片，只見一名疑似新手的女駕駛正在倒車入庫，坐在後方的爺爺質疑她的技術，非常淡定的說了一句話，讓她露出一臉尷尬又不失禮貌的笑容。影片曝光後，更笑翻一票網友，紛紛表示「這老爺子真幽默」、「貌似淡定，大爺可是真提著心呢」。

家住黑龍江大慶市的網友「您的慧」24日分享一段影片，只見一名身穿粉紅上衣的馬尾妹坐在駕駛正在倒車入庫，坐在後方帶著帽子的爺爺趕緊問「你幹啥啊？」，她馬上表示在倒車啊，這時爺爺語帶嘲諷問「你能倒進去嗎？」，讓駕駛不耐煩回應「我能」。

▲爺爺不信任駕駛的開車技術，淡定吐槽笑瘋網友。（合成圖／翻攝燃視頻截圖，下同）



不過，爺爺始終還是懷疑駕駛的技術，想要先下車在一旁等著，最後就淡定說了「我80多歲，跟你倆玩命呢...」，而這搞笑的影片全被一旁的副駕駛錄了下來，當場笑到無法自拔。影片曝光後，更笑翻一堆網友，紛紛留言表示「爺爺：我能活到80多歲，是因為我對危險的預感很準確」、「爺爺：我還想多活幾十年呢」、「老爺子能活到80多歲是有原因的」、「爺爺：我好不容易活八十多，不能栽在你手裡」。

此外，也有許多網友歪樓認為女駕駛長的像周冬雨，紛紛表示「周冬雨咋都這麼胖了」、「去查查DNA，應該是周冬雨的姐妹」、「哈哈哈哈好像長胖的周冬雨啊」、「周冬雨車技不行啊」、「周冬雨吃胖了」；還有人說「果然東北人都是段子手」、「這爺爺笑死我了」、「求生欲很高了」。

►刷一整排愛心，刷一整排美麗～