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抽籤質詢「侵害議員職權」　黃捷向法院聲請假處分「開吉議會」

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▲高雄市時代力量的議員黃捷與林于凱前往高雄高等行政法院，提出假處分 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市時代力量的議員黃捷與林于凱前往高雄高等行政法院，提出假處分 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

不滿高雄市議會這次會期，對於市長施政報告質詢採取抽籤制，所以高雄市議員林于凱以及黃捷將於27日下午兩點半前往高雄高等行政法院正式遞狀，針對「抽籤式質詢」涉侵害議員職權一事，對高雄市議會聲請假處分。假處分訴求為，本次會期結束前，相對人（高雄市議會）應使聲請人（未抽到之議員）對市長施政報告為質詢。

日前國民黨強勢通過「準時散會」決議，再加上本次未循往例由先登記的議員先質詢，還要多一道抽籤手續篩選，許多議員恐無法排入質詢。時代力量高雄市議員林于凱、黃捷等多位議員昨天皆未抽中，今黃捷抽中18號，林于凱抽中31號，推算時間預計抽中24號以後的議員將無緣本次市長質詢。兩人痛批國民黨濫權護航韓國瑜，侵犯議員質詢權，向高雄高等行政法院對高雄市議會聲請假處分。

▲高雄市時代力量的議員黃捷與林于凱前往高雄高等行政法院，提出假處分 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市時代力量的議員黃捷與林于凱前往高雄高等行政法院，提出假處分 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃捷說這是對高雄市議會的一大羞辱，也是實質一大損害，想透過假處分讓高雄市議會未來不會再發生這樣的事情，雖然27日黃捷有抽中，不過黃捷點出：「不但淪為全台民眾的笑柄，還讓地方自治大開倒車，成為議會史上最丟臉的一天」。

林于凱表示，市議員監督市政、為民發聲是使命，國民黨自己不認真問政就算了，連議員同仁的質詢都要搞成像是抽卡遊戲一般，質詢還要靠運氣，根本把民主當兒戲！現在有30位幾位議員都無法問政，所以明顯侵犯議員行使職權的決議有相當高的違法疑慮，依行政訴訟法298條聲請假處分。

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