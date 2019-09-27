邱俊憲質詢「國瑜解密」！緊咬追蹤器羅生門　嗆韓：要當總統還答不出來

▲韓國瑜備詢，高雄市議員邱俊憲 。（圖／記者賴君欣攝，下同）

記者洪靖宜、賴君欣、莊智勝／高雄報導

民進黨籍高雄市議員邱俊憲27日下午登台質詢市長韓國瑜，首先對於韓國瑜要求機密資料全數解密，如此磊落的態度值得受到肯定，但接著話鋒一轉，邱俊憲拋出「國瑜解密」，要他回答先前市長座車是否有被裝追蹤器，「這是是非題，有、還是沒有？」

邱俊憲表示，追蹤器案是台灣版的「水門案」，至今仍是羅生門，因此在質詢時開門見山詢問韓市長，「你說你的車子被裝追蹤器？這題是是非題，不是申論題，來，有、還是沒有？？

韓國瑜則未正面作出回應，「關於追蹤器問題，擁有國家機器的權力者，要愛惜……。」眼見韓國瑜答非所問，邱俊憲當即出言打斷，「市長，你只要回答有、還是沒有就好了，我都幫你報案了，你連有還是沒有都講不出來，如果今天連市長的車都能被裝追蹤器，市民安全如何保證？」

韓國瑜好整以暇地說，「邱議員這麼急喔？你好像比我還著急，我建議你把蔡英文總統過去講的話再重新聽一次，擁有國家權力者，當愛惜使用！」邱俊憲則砲轟韓，「你還在講你的感想，我就問你有還是沒有，一個未來要當總統的人講不出來，這就是為什麼這麼多市民對你不滿意，誠信啊！有這麼複雜嗎？我相信你剛剛的回答，市民朋友聽完自己心裡有答案，誠信2個字，我希望你記得。」

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