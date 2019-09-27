台股由紅翻黑收盤下跌42點...失守10日與5日均線　三大法人合計賣超13.43億元

▲ 台股收盤下跌42點。（圖／記者黃克翔攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（27）日開高走低，開盤上漲32點、以10,904點開出，雖有權值股大立光、台積電撐盤，但受賣壓湧現影響，在開盤後約一小時由紅翻黑，接連失守10日線與5日線，收盤下跌42點、收在10,829點，跌幅0.39%，成交量1,235億元。

三大法人合計賣超13.43億元，其中自營商賣超29.57億元，投信賣超6.22億元，外資及陸資買超22.36億元。

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電子三雄中，股王大立光（3008）收盤4450元、漲幅1.14%；台積電（2330）今日盤中創下歷史新高紀錄272.5元，市值突破7兆也同樣創新高，終場以271.5元作收、漲幅1.49%；鴻海（2317）則在盤中翻黑，終場收在73.2元、跌幅1.08%。

今日各大類股幾乎全數走跌，僅半導體類股上漲0.64%、橡膠類股小漲0.03%，類股指數跌幅逾1%者包含食品、觀光、電子零組件、生醫...等類股。

受到台積電影響，半導體類股上漲0.64%，但觀察半導體個股表現，則是漲少跌多。世芯-KY（3661）上漲1.92%，矽力-KY（6415）、義隆（2458）、創意（3443）等也上揚；但光罩（2338）、訊芯-KY（6451）、南茂（8150）、南亞科（2408）跌幅皆逾4%，立積（4968）、易華電（6552）、聯詠（3034）等也都跌逾2%。