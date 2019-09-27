蔡賴同台破局！賴清德缺席全代會　林飛帆：不影響後續團結





▲賴清德、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨33周年黨慶及全代會28日將登場，前行政院長賴清德因時間不方便確定出席兩場活動。民進黨副秘書長林飛帆受訪時強調，還是誠摯邀請對方出席，如果最終賴清德還是不能到場，日後還有很多機會邀請出席活動，不會因此影響黨後續的團結。

民進黨第十八屆第二次全國黨員代表大會28日下午兩點登場，地點選在具有紀念意義的圓山大飯店，由立委劉世芳、張宏陸擔任主持人。此次全代會以「2020、世代共贏」為主題，將針對明年大選進行首次大造勢，邀情資深黨員與小英、主席卓榮泰一同共襄盛舉。

33周年黨慶適逢2020大選，將成為選戰百日倒數前的首次大造勢，其中，被認為是「最強組合」的關鍵人物，前行政院長賴清德是否出席成為外界關注焦點。

根據中央社報導，賴清德因為時間不方便確定缺席全代會及黨慶，讓「蔡賴同台」再度破局。另外，前總統陳水扁則預計出席黨慶，前副總統呂秀蓮預計不會現身全代會與黨慶。

針對賴清德缺席活動，林飛帆表示，賴前院長已經有對媒體回應不出席的態度，但還是很期待他能參與，黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉近期都有前往致意，黨的態度還是一樣，誠摯邀請、非常希望賴清德能參加全代會。

林飛帆強調，對於不出席的部分，後續會做了解，不會因為如此讓團結受到影響，這陣子卓榮泰及羅文嘉持續與各方會談，希望進一步促成團結，這個工作會繼續努力。

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