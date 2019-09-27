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輪椅男開車到漁港「曬太陽」　老電瓶害拋錨…警幫接電助脫困

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▲林男對於警方適時的協助，非常感激。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林男對於警方適時的協助，非常感激。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮1名林姓男子（57歲），因身體開刀造成行動不便，醫生囑咐需要多多曬太陽，遂自己1人開車到後龍公司寮漁港散心；不料因為車輛電瓶老舊無法發動，只好划著輪椅慢慢找尋修理廠，所幸碰到巡邏警員鄧景文、李增灝，幫忙協助發動車輛，才不至於受困路邊。

竹南分局表示，日前將近中午12時左右，員警巡邏行經後龍鎮龍津里公司寮漁港停車場旁，發現1位身障人士在烈日下滑動輪椅一臉茫然無助，員警立即下車上前關心；經詢問後得知林男因身體開刀後造成行動不便，平日要以輪椅代步，因醫生囑咐要多曬太陽，才會到這漁港來散心。

▲竹南警方協助林男將車輛接電發動，也讓林男鬆了一口氣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹南警方協助林男將車輛接電發動，也讓林男鬆了一口氣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林男表示，因為之前來過公司寮漁港好幾次，發現漁港不僅風景好、車輛也少，對行動不方便的他來說是非常好的休閒環境；怎知要回家時，可能是汽車電瓶過於老舊，汽車竟突然無法發動，只好頂著烈日划著輪椅準備到附近找汽車修理廠，員警聽聞後連忙告知林男，最近修車廠距離這邊至少有5公里，若是電瓶沒電，可以協助接電發動車輛。林男對警方適時的協助非常感謝。

竹南警分局提醒民眾出門前應事先檢查車輛功能和燈號是否正常，胎壓、油量、電量是否充足，避免車輛於行進間發生故障拋錨，因而影響自身及他人行車安全。如因急難需要協助，可視需要以行動電話撥打110或119請求協助。

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