三貂角外海驚見「幽靈船」漂流　海巡艦艇冒惡浪啟動「防撞」

▲ 陸籍「幽靈船貨輪」北部近海漂流，海巡艦艇冒惡浪監控蒐證。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

幽靈船再現！海巡署艦隊分署27日清晨4時45分接獲行政院國家搜救指揮中心通報，位於三貂角東北方27浬海域，漂來一艘大陸籍無名貨輪，艦隊分署立即派遣北部地區機動海巡隊連江艦、基隆、蘇澳及澳底海巡隊巡防艇前往，確認該船失去動力，且船上無人。

艦隊分署表示，27日上午9時50分PP-3558艇抵達三貂角東北15.7浬處發現該貨輪，經查該船疑為大陸籍、無船名，失去動力於海上漂流。巡防艇人員以鳴笛與廣播喊話，確認船上無人員受困，但受風向及海流影響，無名貨輪持續往岸際漂流。

▲ 巡防艇人員以鳴笛與廣播喊話，確認船上無人員受困。

艦隊分署持續利用雷情系統鎖定該船動態，並已通報交通部航港局北部航務中心啟動應變機制及發布航船布告，後續並聯繫救難公司調派相關拖船前往拖帶貨船，請基隆海岸電台協助廣播，請附近船舶注意航行安全，避免發生碰撞危機。

艦隊分署表示，今日海象惡劣，造成艦艇執勤困難，為維護臺灣周遭海域航行安全及保護海洋環境，艦隊分署仍調派艦艇提醒海上作業船舶注意避讓。艦隊分署籲民眾在海上遇到危難，請立即撥打海巡署免付費「118」報案服務電話，艦隊分署將立即調派艦艇前往處理。

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▲ 海巡艦艇冒惡浪監控蒐證。