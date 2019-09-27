陳水扁出席黨慶「不同台小英」　僅逛攤位不上台、敘舊老友

▲陳水扁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨33周年黨慶及全代會28日將登場，全代會部分，將在創黨地點圓山大飯店舉辦，邀請資深黨員與總統蔡英文共襄盛舉；黨慶「台灣派對」辦在中央黨部周圍，邀請支持者參加同樂，預計從下午三點一路到晚上八點舉行一系列活動。前總統陳水扁預計將出席黨慶，不會跟人在全代會的總統蔡英文同台。

民進黨第十八屆第二次全國黨員代表大會28日下午兩點登場，地點選在具有紀念意義的圓山大飯店，由立委劉世芳、張宏陸擔任主持人。此次全代會以「2020、世代共贏」為主題，將針對明年大選進行首次大造勢，邀請資深黨員與小英、主席卓榮泰一同共襄盛舉。

33周年黨慶部分主題訂為「台灣派對」，地點選在黨部周圍北平東路封街進行，由市議員張之豪、林智鴻、發言人薛呈懿擔任主持人，邀請支持者同樂。黨慶突破傳統造勢活動，邀請跨世代表演者演出，表演嘉賓包含楊秀卿、胖克兄弟、1976、二本貓、高雄鼓道場、隨性樂團、董事長樂團、大支等，卓榮泰也將上台致詞喊話。

陳水扁這次預計出席「台灣派對」黨慶活動，已經獲得中監同意，不過，不會跟只現身全代會的蔡英文同台。民進黨副秘書長林飛帆受訪時表示，對於所有的資深前輩都很歡迎，難得機會與大家一起互動，現場因為是軟性活動，陳水扁將不會上台，只會在現場逛逛攤位、與老友敘舊。

針對蔡英文是否是不想跟陳水扁同台才不來黨慶，林飛帆強調沒有這回事，總統行程早就排好，全代會現場也會有切蛋糕慶祝黨慶的活動。他再向重申，黨慶屬於軟性活動，不管是不是黨員都歡迎大家共襄盛舉。

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