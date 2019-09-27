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與嫩妹車震遭控性侵！獲判無罪：姨丈還到車上拿水對話

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▲▼車震，偷情，偷吃，劈腿，小三，綠帽，出軌。（圖／翻攝pakutaso網）

▲男子與嫩妹車震，遭控性侵，法院因當時姨丈曾到車上拿水、對話，判決無罪。此為示意圖。（圖／翻攝pakutaso網）

記者吳銘峯／台北報導

桃園某工程公司鄭姓監工，因工作關係與游姓同事的姪女小芊（化名）看對眼，2人趁著工作空檔在停車場的廂型車內車震。但小芊事後控告鄭男性侵，法院審理時勘驗現場監視器，發現2人車震時，小芊的姨丈游男還開車門取水，並與小芊對話，被告性侵的鄭男則下身赤裸、倉皇開車門溜出，但小芊神色自若，姨丈也未發覺有異。法院因此認定2人情投意合，2度判鄭男無罪。可上訴。

判決指出，鄭男為桃園某工程公司派駐在基隆大型社區的現場監工，而因為工作的關係，鄭男認識了承攬園藝工程的下游包商游姓男子，游男也帶著當時21歲的姪女小芊，一起到基隆工作。鄭男與小芊看對眼，2人最後發生關係，但小芊事後竟然提出性侵告訴，鄭男因此被提起公訴。

小芊指稱，2016年4月間，她因為施工不慎被美工刀割傷大腿，鄭男先騎機車載她到藥局裹傷，而後她獨自在社區地下停車場的廂型車內休息。但鄭男竟趁四下無人之際，上午10點多就摸進車內，對她上下其手；到了下午2點，更趁著她受傷無力反抗之際，在車後座將她脫褲性侵。小芊還供稱，性侵過程中姨丈游姓男子還開前排駕駛座車門拿礦泉水，後座的鄭男措手不及，偷偷打開後車門，赤裸著下身溜出躲藏；等姨丈離開後，鄭男又摸回車內，穿上褲子離開。基隆地檢署採信小芊的供詞，對鄭男提起公訴。

法院審理時，鄭男否認犯罪，主張雙方情投意合，一審法院也判決鄭男無罪。檢方上訴第二審，高等法院審理後，勘驗當時的監視器畫面，發現確實有姨丈拿水、鄭男赤裸下身溜出、又摸回車上穿褲離開的畫面。另外高院也詢問小芊與姨丈，姨丈供稱，當時開駕駛座車門拿礦泉水時，還詢問坐在後座的小芊「還有沒有水？」小芊回說「沒有。」姨丈表示，當時小芊半躺在椅子上且上半身衣著整齊，下半身因停車場內燈光昏暗看不清楚，不覺得有什麼異狀，就關上車門離去。

高院認為，倘若小芊真的被違反意願而性侵，當時姨丈取水時應該可以大聲呼救；另外根據監視器畫面，發現小芊供稱遭性侵的半小時左右，廂型車附近共有3人經過，小芊應可大聲呼救。高院因此認定雙方情投意合，小芊並未遭到性侵，最後駁回檢方上訴，維持無罪判決。
 

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