用法律守護身不由己的失智病患—《失智症事件簿　法庭交鋒錄》

▲《失智症事件簿 法庭交鋒錄》，作者鄭嘉欣律師感慨做了多年檢察官，卻對設局坑害失智母親的詐欺集團無從追捕，決心投身失智症協會，幫助因失智症而受害的病人及家屬。（圖／大塊文化）

記者王淑君／台北報導

根據世界衛生組織估計，全球平均每3秒鐘就新增一位失智症患者，失智症的影響已經是全世界各國必須面對的艱困挑戰。罹患失智症長者，經常苦於記憶障礙，無法完整陳述受冤枉、被設局陷害的困難，往往造成後續追訴犯罪、民事求償的窘迫困境；或失智症病人礙於病情發展，做下身不由己的犯罪行為，面臨刑責、法律追訴時，家屬該如何脫困求救？

《失智症事件簿 法庭交鋒錄》作者鄭嘉欣律師，曾任檢察官，當失智母親被誤診為退化，錯失及早發現及早治療，而在黃昏市場碰上詐騙集團，私房財務幾乎被洗劫一空。感慨做了多年的檢察官，協助破案無數，卻對設局坑害母親的詐欺集團無從追捕，因為失智母親已無法陳述受害的來龍去脈，她根本說不清楚詐騙的過程，究竟是一個人？或是一群人犯案？到底是男性？還是參雜了女性？是什麼樣的話術？詐騙標的？這些，於一般人或許不難，對失智症患者而言，卻是如此不易。因此，鄭律師決心投身失智症協會，以法扶律師的身分，幫助因失智症而受害的病人及家屬。

醫學跟法律在失智症方面，一直沒有能互相對話，當失智症病患表現出某些行為問題時，有時不是他的本意，但這些行為會造成社會問題或他人困擾，或當病人的認知功能退化、無法獨立自主時，被他人所趁虛而入，產生諸多憾事，這時就需要法的介入。就以書中所提到「機車誰的」這個案例，老伯伯因為是中度失智症患者，已經「失能」、無法辨識自己在做什麼，所以在光天化日之下把身上的鑰匙插入路邊誤以為是自己的機車，檢察官還因此把老伯伯起訴，認為他「偷」機車，幸好受理案件的法官願意聽律師的辯護，也願意去調查老伯伯的病歷，最後發現老伯伯真的因為失智症而無法理解自己的行為意義，因此判決無罪。

書中每個案例都呈現了法庭的交鋒辯論，最後都有「法條便利貼」專欄，提供給讀者若須借法律尋求援助的可依據法律條文參考。若家有失智症的老人家，病情只會越來越壞，家屬必需面對的問題，比一般疾病的病人更多，書中的案例與法條，是有需要的讀者們不可不知的基本自保。