甩3年同居華裔女友和兒子　房產大亨情訂英國碧翠絲公主

▲碧翠斯公主和房地產開發商莫齊訂婚。（圖／翻攝自推特Ahmed Masaad用戶）

實習記者謝汶穎／綜合報導

白金漢宮26日宣布，英國碧翠絲公主(Beatrice Elizabeth Mary)和房地產開發商莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）9月初在義大利渡假時訂婚，婚禮將在明年舉行。

碧翠絲公主是伊莉莎白女王二世的兒子安德魯王子和前妻莎拉的長女，現在為英國王位第九號繼承人。

碧翠絲和莫齊在聲明中表示，「很高興和大家分享這個消息，我們很興奮能夠一起踏上婚姻這趟旅程，迫不及待的想結婚。我們有很相似的興趣和價值觀，這會讓我們未來的路上更加平穩，並且充滿愛與幸福。」

碧翠絲的妹妹尤金妮(Eugenie Victoria Helena)也表示，對兩人訂婚的消息祝福，「我就知道你們會是注定的一對。」他也在Instagram上分享他為兩人所拍攝的照片。

碧翠絲和莫齊相識多年，在尤金妮公主的婚禮上重逢後陷入熱戀。然而莫齊當初遭爆料原有一位華裔建築師女友黃達拉(Dara Huang)，兩人訂婚3年半，甚至還育有一子，卻在與碧翠絲傳出熱戀後，狠心斬斷與同居女友關係，。

黃達拉的母親也表示，女兒並未告知兩人的事，「我很喜歡莫齊，我真的很驚訝，為什麼會發生這種事？」而英國王室則反應，碧翠絲公主不可能介入別人的家庭，一定是等到莫齊和女友將關係整理清楚，才會進一步交往。