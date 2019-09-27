超過20國挺台參加ICAO！　林佳龍拍片感謝：比2016年更多

▲交通部長林佳龍錄影致謝。（圖／民航局提供）

記者胡順惠／台北報導

「國際民航組織（ICAO）」大會正在加拿大蒙特婁進行，不過台灣因政治因素未被受邀，交通部長林佳龍在臉書發文並錄製影片感謝國際社會相挺。林佳龍表示，台灣在國際上獲得的支持卻更甚2016年，ICAO既然以追求落實無縫天空及團結飛航為目標，就應該秉持專業，將包括台灣在內的所有國際飛航社群積極成員納入。

林佳龍說，包含美、加、英、法、德、義、日在G7外長會議呼應我國訴求；友邦貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、諾魯、馬紹爾群島、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、史瓦帝尼、吐瓦魯等國致函ICAO支持我國與會。

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另外，美、加、英、德、比利時、匈牙利、西班牙、智利、墨西哥與南非的國會，以及歐洲議會的友我議員，也以個別或聯名致函ICAO理事會主席或秘書長柳芳，籲促ICAO邀台灣與會。

▲外交部在加拿大蒙特婁為台灣ICAO行動團舉辦酒會。（圖／民航局提供）

前北約秘書長、丹麥前總理Anders Fogh Rasmussen也曾撰文，呼籲民主世界反擊自私的強權主導；美國民主黨全國委員會(DNC)也決議支持台灣有意義參與包括ICAO在內等國際組織。林佳龍對此表示誠摯的感謝。

林佳龍表示，ICAO既然以追求落實「無縫天空」（seamless sky）及「團結飛航」（uniting aviation）為目標，就應該秉持專業，將包括台灣在內的所有國際飛航社群積極成員納入。