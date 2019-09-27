9/28至10/1多場集會！香港立法會推「特別保安安排」：警方可大樓內候勤

▲香港七一遊行爆發激烈衝突。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港已有團體申請在28日雨傘運動5周年以及10月1日大陸建政70週年當天舉行集會和遊行，香港立法會今日（27日）宣佈，因警方評估金鐘一帶於28日、29日及10月1日將會面對嚴峻的保安風險，立法會大樓將實施特別的保安安排，或會要求警方在大樓內外候勤，以處理突發事件。

立法會秘書處表示，考慮到若情況有需要，秘書處會通知在大樓內的人士盡快撤離；這3天凌晨零時開始，進入及離開大樓的議員職員、議員訪客及記者，均須於公眾入口2登記。

通告又指出，若情況有需要，立法會秘書長在切實可行的情況下，將在徵詢行管會主席後會發出紅色警示，「而紅色警示發出後，除指定的秘書處職員及執勤的警員外，其他人均不可進入大樓。」

民陣25日下午召開記者會，宣佈將於9月28日舉行「佔領運動」五周年集會，並在10月1日中國國慶發起遊行。民陣召集人岑子傑曾表示，集會和遊行若遭警方反對的話，市民仍然會上街。

928集會主題為「反抗威權 迎接黎明」，晚上7時至9時在添馬公園舉行。101遊行主題為「沒有國慶 只有國殤」，下午兩時集合，之後遊行至遮打道行人專用區。

此外，警方特別部署約三千警力，警員於週六起至10月2日將需要連續5日上班，最長有機會需要連續36小時執勤。

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▼香港民陣召集人岑子杰。（圖／翻攝自岑子杰臉書）