NASA發佈照片證實印度登陸器「硬著陸」　10月將再出機偵測

▲印度「月船2號」於今年7月發射月球探測器，登陸月球南極。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）於今日在推特上發佈了一組由月球勘測軌道飛行器（LROC）所拍攝的月表照片，證實了印度月船2號的登陸器「維克拉姆」（Vikram）在「硬著陸」時導致失聯，和先前印度太空組織（ISRO）的推斷相符。發布照片的同時也公佈了關於維克拉姆失聯當天的情形。

NASA表示，維克拉姆原本預計要在7日時降落在月球上的一個小平原，位在距離月球南極600公里的辛普路斯環形山（Simpelius N）和曼齊尼環形山（Manzinus C）的中間，但沒想到最後卻出現了「硬著陸」的情形。

NASA提到，由於拍攝維克蘭降落區的時間正好是太陽正準備下山的時候，因此會有大片陰影覆蓋住，所以目前仍無法在照片中找到維克拉姆，而維克拉姆現在所在的位置也還需要再確認。

▲NASA的Twitter發文。（圖／翻攝自Twitter／NASA）

月球勘測軌道飛行器的負責人約翰（John Keller）則表示，LROC在10月時會再次經過維克蘭登陸的地點，將會再次拍攝和偵測，到時也將有光線利於尋找維克拉姆。

印度想成為第一個探索月球南極的國家，在今年7月發射了月船2號，並於8月20日進入月球軌道，在9月2日時，月船2號的軌道飛行器成功與維克拉姆分離，並預計在6日或7日登陸月球南極，豈料卻在距離月球2.1公里時失去聯絡訊號。ISRO曾說，維克拉姆所在的月球南極，在9月21日後的夜晚溫度會降至零下200度，維克拉姆可能無法承受這種溫度，如果沒有太陽能的話，它的電子設備就會無法運作且可能會遭到永久性的損壞。

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