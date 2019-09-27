幼童發燒抽搐！　母向交警請求協助護送平安就醫

▲台南市警交通大隊第一中隊小隊長曾錦權、警員相雅潔，據報駕駛警車，協助楊姓婦人將生病幼兒平安送醫，獲楊婦感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區楊姓婦人，9月27日上午因幼童生病發燒抽搐，由家中開車要到中西區診所檢查治療，但市區車流量大，楊婦心急如焚，碰巧遇到交通警察大隊的巡邏車經過，緊急向員警求助，由她駕車在前方帶路，警車鳴警笛協助在後方警示，迅速將病童平安送到診所檢查。

交通警察大隊表示，27日上午11時許，該大隊第一中隊小隊長曾錦權、警員相雅潔執行移動測照勤務，行經北區中華西路與和緯路口停等紅燈之際，楊姓婦人突然跑到巡邏車旁，心急如焚地說她的小孩發燒抽搐及嘔吐，急需送往中西區府前一街的婦兒診所就醫，但沿路車流量大及號誌多，拜託警方協助。

由於該診所位於巷弄內，為了把握送醫時效，員警即請楊婦開車在前方帶路，由警車沿途開啟警報器、警笛在後方警示提醒用路人有緊急狀況，在警車護送下，約在3分鐘內即順利抵達中西區府前一街內的婦兒診所，曾小隊長幫忙將生病的幼童抱進診所，交由護理人員檢查照料，並在旁安撫，楊姓婦人對於警方的協助，再三向員警道謝。

交通警察大隊大隊長翁誌宏表示，小隊長曾錦權、警員相雅潔在執勤中發現民眾需要緊急幫助，能夠冷靜、迅速協助護送，讓生病的幼童儘速到達診所檢查，除了祝福幼童早日康復外，也將在公開集會表揚員警的善行義舉。