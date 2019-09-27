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Sony Xperia 5旗艦新機10/1開賣　遠傳獨家售「璃光紅」新色

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▲▼Sony Xperia 5登台。（圖／記者邱倢芯攝）

▲遠傳本次拿下Sony Xperia 5「璃光紅」獨家銷售權。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile全新旗艦手機Xperia 5，即將於10月1日開賣；這支主打著「電影級錄影體驗」新旗艦機款有「璃光黑」、「璃光灰」、「璃光藍」及「璃光紅」可供選擇，而遠傳電信此次拿下了「璃光紅」獨家銷售權。

Xperia 5單機售價為25,990元，若是搭配上遠傳1,399（含）以上資費，並綁約30個月，手機將萬元有找；另外，購機登錄即送Sony Ear Duo立體聲藍牙耳機，遠傳獨家璃光紅再贈「時尚美聲藍牙喇叭」，獨享耳機+喇叭雙重好禮。

此外，也將送上實用的Google三豪禮：Google Play購物金、100GB雲端大空間、手機保險，白金會員再享3,000元續約折價。

▼遠傳Sony Xperia 5系列資費表。（圖／遠傳提供）

▲▼遠傳Sony Xperia 5系列資費表。（圖／遠傳提供）

Xperia 5擁有6.1吋的21:9 CinemaWide HDR OLED螢幕，帶來精準色彩呈現與更合手尺寸的設計，更師承Xperia 1大師級手機全方位科技，三鏡頭相機內建Sony著名α相機師出同門的「人眼追蹤對焦」功能（Eye AF），搭配10 fps連拍速度搭配AF/AE自動對焦暨自動曝光追蹤功能，更進一步提升至每秒高達30次的自動對焦/自動曝光計算，連拍100張。

並搭配Dolby Atmos杜比全景聲，盡享沉浸式環場音效，同時也強化「遊戲增強器」模式，不只能在遊戲進行同時錄下畫面，更加入連續螢幕截圖與聲音轉換器。

在相機功能方面，Xperia 5內建了BIONZ X for mobile技術，三鏡頭相機皆為1,200萬畫素，各自搭載16mm超廣角鏡、26mm標準鏡頭、52mm望遠鏡頭（與35mm同級），滿足不同場合拍照需求；並加入OIS光學防手震，確保任何場合拍照效果流暢穩定不晃動。

更棒的是，Xperia 5內建支援Sony的Imaging Edge Mobile應用程式，可以從相容的Alpha相機或Cyber-shot相機傳輸照片到手機，不只方便確認照片品質，還能從 Xperia 5 輕鬆分享上傳到社群媒體平台。

跟Xperia 1一樣，Xperia 5也導入了Cinema Pro電影級專業錄影功能，能在細部強化整體操作功能，使用者能有更彈性的進行專案設定、白平衡調整，並擁有更豐富的手動對焦應用與收音設定。此外，還可隨時隨地修剪不同影片、合而為一，讓專業電影級攝影體驗更加完整。

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