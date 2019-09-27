臉書PO文影射女同事「毒蟲＋做制服店」　判拘役20日再賠5萬元

▲台北地院審理後，法官審酌，葉女的影射言論，讓吳女承受莫大痛苦、精神傷害，判葉女應賠償吳女5萬元。（示意圖／pixabay）

記者廖安莘／台北報導

台北葉姓女子和吳姓女子為同事，因細故感情不睦，葉女事後竟在臉書上發文指控吳女是毒蟲，還曾做過制服店，甚至指稱吳女曾在言談中談及「呂大律師很疼她」等語。吳女不堪其擾向法院提告，刑事部分依加重誹謗罪判葉女拘役20日，得易科罰金；民事部分，台北地院判葉女應賠償5萬元，可上訴。

判決指出，吳女2018年3月5日上午6時許，透過臉書發文指稱「我怎麼可以讓一個毒蟲毀了我剛開始的新生活，做過制服店不可恥，每天說呂大律師很疼她，每天說認識多少警察男友」等不實言論，並在貼文下方附上她和吳女及其他友人的合照，供不知情友人瀏覽評論，直到友人留言後，她回覆所指對象就是合照中的吳女。

吳女憤而提告，刑事部分，葉女被依加重誹謗罪判拘役20日，得易科罰金2萬元；民事部分，吳女要求對方賠償30萬元精神慰撫金，但葉女則未到庭抗辯。

台北地院審理後，法官審酌，葉女影射吳女為「毒蟲」、「做過制服店」、「說呂大律師很疼她」、「認識很多警察男友」等言論，足以毀損吳女名譽，且讓她受有精神損害，判葉女應賠償吳女5萬元，仍可上訴。

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