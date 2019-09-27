《返校》翠華中學拍攝地曝光！18年廢校毛翻...她雨天朝聖「還原度超高」

▲屏東縣私立志成商工為電影《返校》拍攝地之一。（圖／張宥希授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

近期熱映的國片《返校》票房開出紅盤，其背景設定在1960年戒嚴時代，內容敘述一所偏遠山區學校「翠華中學」裡所發生的恐怖故事。而實際上電影所拍攝的學校場景，就是位於屏東縣廢棄18年的「志成商工」，雖然聽說目前學校處於不開放狀態，但電影一曝光後也吸引不少劇迷朝聖。

事實上，《返校》導演徐漢強也曾在節目上透露，為了尋覓片中的翠華中學，他們花了好幾個月的時間走遍全台，只有這間廢棄18年的學校讓他一踏進去就覺得感覺「對了」。雖然劇組當時不便透露拍攝地的實際位置，但經網友們比對後發現，拍攝地應該就是志成商工無誤。

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據了解，私立志成商工位於屏東縣潮州鎮，當初因為招生不利停止辦學，至今已經荒廢18年，不過卻未清算退場，破舊的校舍依然佇立著，雜草叢生、殘破的模樣相當符合電影中的場景。

▲▼《返校》劇照（上）、網友實拍（下）。（上圖／牽猴子提供、下圖／張宥希提供）

值得一提的事，在電影上映後，為屏東縣文化處所主辦的「大武山青少年文學營」上課的行銷講師張宥希，為了替學生客製化課程，就順道到了志成商工取材。張宥希回憶到，當時校門口處於開放式的狀態，她沒有多想便進去一探究竟，巧合的是，當時天空滴滴答答下著雨，就和電影一開始的場景一模一樣。

她還透露，志成商工其實不大，門口也有管理員在維護。影片中也可見眼熟的司令台和集會場地，讓人不知不覺陷入電影中，網友們也直喊「好毛啊！」

▲▼志成商工內部環境，但現在已不開放進入。（圖／張宥希授權提供）

張宥希也向《ETtoday新聞雲》記者表示，其實自己平時是不敢看恐怖片的人，為了教材才勇敢突破自己的恐懼，事後剪片時才覺得一切很不可思議。然而她也提醒，她事後才聽屏東友人說，志成商工的土地可能為私人所有，所以目前沒有開放參觀，但若影迷們有興趣應該還是能在門口拍照過過癮；此外，她也聽網友透露，學校外偶有砂石車經過，大家前往朝聖時務必注意安全。

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