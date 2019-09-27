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網購包裝減量指引最快10月上路　4大電商推「綠色物流箱」

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▲▼網購包裹。（圖／CFP）

▲網購包裹一箱又一箱，背後潛藏著對環境危害的隱憂。示意圖。（圖／CFP）

記者洪菱鞠／台北報導

網路購物很方便，但也造成環境巨大負擔，常見封箱膠帶、防撞耗材等過度包裝之外，還有大箱子裝小產品的情形，對此，環保署近期拍板網購包裝減量指引，最快10月上路，雖然政策非強制性，但已有多家電商業者表示願意響應，除了採用可回收材質物流箱，也使用環保原色紙箱取代舊有箱款，朝向推行綠購包裝。

據統計，台灣網購一年營收超過1,600億元，若以單筆平均消費金額2,000元計算，一年至少產生8,000萬個包裝箱；而根據經濟部統計處資料顯示，今年上半年營業額已達970億元，為歷年同期新高，預估全年可望突破2,000億元大關，在網購市場逐年成長的同時，大量包裝製造更多垃圾量，背後潛藏著環境危害的隱憂。

為了讓垃圾減量，環保署的「網購包裝減量指引」將以短中長期計畫進行，今年底前先推動包裝材使用量應低於包裹總重1成，明年底前包裝材需有一定比例的再生料，於111年底前使用循環箱或循環袋達1成以上，同時建置回收流程。

面對環保議題，東森購物表示，包裝紙箱全面採用可回收材質，且公司包裝作業皆有嚴格品保規範，會以商品大小材積來選擇最符合尺寸的包裝，絕不會有小型商品裝大型紙箱的浪費包裝資源狀況。

momo購物響應環保署提倡包裝減量，平台業者指出目前使用物流箱採用回收紙製作、封箱膠帶亦符合指引規範；箱體印刷面積亦低於指引規定50%以下，符合標準。另外，破壞袋也開始採用30%再生料。

電商業者推動環保物流箱（圖／業者提供）

▲針對不同大小商品，Yahoo奇摩提供近30款不同尺寸、大小規格紙箱包裝使用。（圖／Yahoo奇摩提供）

同樣在第一時間響應此措施的Yahoo奇摩，其電子商務營運管理事業部資深總監林佩儀表示，在此之前，Yahoo奇摩即提供近30款不同尺寸、大小規格紙箱，以適切對應商品大小，並從降低膠帶包裝耗材、紙箱印刷面積與使用環保油墨等著手推動，達到環保減量目的。

林佩儀提到，目前網購紙箱100％全面採用回收紙漿製成，並在2017年起即以維持紙漿原色為的紙箱為主，除將印刷面積降至30%，並全數採用通過SGS檢驗合格的油墨印製，減少色料所產生的污染。未來也將持續輔導平台商店與賣家，並透過平台宣導、網購包裝環保標章等，鼓勵商店與賣家共同響應參與。

電商業者推動環保物流箱（圖／業者提供）

▲PChome網路家庭啟動綠色購物計畫，全新設計31款環保紙箱。（圖／PChome提供）

PChome網路家庭則是在今年7月中下旬宣布全面啟動綠色購物計畫，首度推出以友善環境包裝、全新設計31款環保紙箱，而綠購紙箱維持紙漿原色，箱體以100%回收紙漿製成，外觀採用通過RoHS檢驗的環保水性油墨小面積印刷，且紙質密度高，可增加重複使用率。該計畫全面上線後，經試算平均每個新包裹將可減少約11%碳排放量，預計2022年將有效降低地球上超過124萬噸碳排放量，相當於拯救337萬棵樹木免於砍伐，有利環境永續發展。

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