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20年只在海上服役206天！　巴西127萬美元出售最老航母

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▲▼聖保羅號（São Paulo）（圖／達志影像／美聯社）

▲聖保羅號（São Paulo）（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

巴西國防部據傳已開始拍賣航母「聖保羅」號（Sao Paulo），起價從美金127.5萬美元（約新台幣3,900萬）開始，價格大約是20年前向法國購買時的十分之一。巴西每年花費大量的資金在維修它，但維修費用竟比建造一艘全新的航母還要貴，只能忍痛割愛出售。

根據外媒報導，巴西於今年9月23日正式出售法國二手航母「聖保羅號」。它最初於1963年在法國服役，當時名為「福熙」號（Foch），是克里蒙梭级航母的第二艘航艦，以福熙號為名服役了40年，曾介入黎巴嫩內戰﹐並在科索沃（Kosovo）衝突中轟炸塞爾維亞。

2000年巴西用1200萬美元（約新台幣3.7億元）低價買下聖保羅後發現，這架排水量3.3萬噸的中型航母已經相當老舊，先前已經服役40年，狀態已經與之前狀況較良好的前20年相比，所以購入後只是掛著巴西國旗，一共在海上巡弋了206天，航行了54,024.6英里（85,334公里），並由彈射器執行了566架飛機的發射。

巴西第一艘航母「米勒斯吉拿斯」號（Minas Gerais）的反潛固定翼艦載機S-2「搜索者」（Tracker）巡邏機，是由空軍負責駕駛，而海軍只能駕駛直升機。1986年時聖保羅號故障，即便修好也得靠空軍來駕駛固定翼鑑載機，海軍索性不修了，直到1995年等阿根廷航母「5月25日」號（Veinticinco de Mayo）退役後，買下彈射器才著手開始修理。

遺憾的是，聖保羅號並沒有達成海軍的期望，2004年由於彈射器的蒸汽動力系統爆炸，導致一名船員喪生，將近5年的時間都在「維修中」，原本預計2013年歸隊，但2012年發生大火只好在繼續進行維修。

2016年底時，有消息指出聖保羅號要恢復戰力，可能需要再花費10年的時間，巴西海軍才下定決心讓它在2018年退役，它當時已是全球最老的現役航母。

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