奇美醫出奇招　以紙風車布偶劇宣導「病人自主權利法」

▲奇美醫院以紙風車布偶劇，宣導病人自主權利法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年10月份第2個星期六是「世界安寧日」，適逢奇美醫學中心奇恩病房屆滿11週年，2019年世界安寧日是10月12日，奇美醫學中心提前至9月27日舉行，並以紙風車布偶劇宣導「病人自主權利法」。

奇美醫學中心緩和醫療中心主任柯獻欽指出，2019年1月剛生效的「病人自主權利法」，因為一般民眾對這個法案仍相對陌生，包括：什麼是預立醫療決定（簡稱AD）？維持生命治療包含哪些？人工營養及流體餵養指的是什麼？有哪些特定臨床條件可以啟動此醫療決定？預立醫療照護諮商（簡稱ACP）如何召開？…這些生硬的法律規定，一般民眾不是那麼容易瞭解，所以法令宣導與群眾教育是當務之急。

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奇美醫學中心為了如何向民眾宣導絞盡腦汁，煞費苦心，後來決定以布偶劇為媒介，只是大夥兒對演出一竅不通，也不曉得如何製作道具，就厚著臉皮透過關係向紙風車文教基金會討教。想不到紙風車文教基金會爽快地答應下來，不僅幫奇美醫學中心製作關於病人自主權利法的布偶、布景、戲臺，還編寫劇本、錄音，甚至專程南下教奇美醫學中心的人員演戲，完全是免費幫忙，非常感謝紙風車文教基金會蔡登俊董事大力支持促成，讓奇美醫學中心喜出望外、感激萬分，這是今天的贈偶儀式來由。

紙風車文教基金會在台灣是家喻戶曉的表演團體，成立於1992年11月以兒童劇為主要演出內容，時常為了小朋友做公益演出。最為人津津樂道的是從2006年開跑的「紙風車319鄉村兒童藝術工程」，在不拿政府經費，單靠民間捐款的前提下，跑遍台灣每個鄉鎮演出給孩子看。跑完一輪還不夠，2013年開始更進化為「紙風車368兒童藝術工程」。

奇美醫學中心也非常歡迎紙風車文教基金會董事蔡登俊先生、副執行長張敏宜女士、與表演學堂主持人劉長灝老師蒞臨奇美醫學中心指導，參與贈偶儀式，相信有紙風車文教基金會的加持，一定能讓民眾更加瞭解「病人自主權利法」的精髓，更有把握為自己的「終身大事」做決定。

柯獻欽主任說，此外「佘明娟女士與蔡淑真女士的藝術創作聯展」，地點設在奇美醫學中心第二醫療大樓8樓奇恩病房的藝術走廊，展出日期為9月1日至10月31日。知名畫家佘明娟女士早年曾到法國遊學2年，在巴黎國立裝飾材質工藝學院研習，曾榮獲奇美藝術人才培訓獎，並擔任第63和64屆台灣南美會理事長，舉辦過多次個展。蔡淑真女士是台北醫學大學護理系畢業，曾擔任護理臨床工作與醫專科任老師，與奇美醫學中心淵源深厚。離職後相夫教子之餘，對繪畫有濃厚的興趣，曾與林若榆老師學習國畫，和洪怡昕老師學習色鉛筆與裝置藝術，跟隨洪榮俊老師學習油畫，和朱嘉谷老師學習素描。雖是業餘揮灑，但在繪畫領域上有獨特的造詣。此次兩位畫家發揮愛心，不吝割愛義賣畫作，捐作公益用途，為奇恩病房平添不少藝術氣息。

柯獻欽主任表示，生在世數十寒暑，辛苦劬勞打拼工作，年紀大了後免不了體衰多病。緩和醫療的目的就在於減輕人們的病痛，最後走到生命的終點時，也能順利度過，不致受苦遺憾。奇美醫學中心安寧團隊21年一路走來逐漸成長茁壯，希望安寧緩和醫療團隊的夥伴們，能用更謙卑的態度去面對每位讓奇美醫學中心安寧團隊照顧的生命，去傾聽每位病人的需求，也感謝社會大眾21年來對奇美醫學中心安寧緩和醫療團隊的支持與鼓勵，期盼安寧緩和醫療能成為民眾就醫的正確概念，讓死者無痛，生者無憾。