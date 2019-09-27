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全美13死！　電子煙病患飆至805人「一周暴增275個案」

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▲▼電子煙。（圖／路透）

▲ 密西西比州累積4例與電子煙有關的嚴重肺病個案，所有患者的年齡介於18歲至34歲之間。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國疾病防治中心（CDC）26日最新數據顯示，截至當地24日為止，全美已出現805個使用電子煙的確診及疑似肺部損傷病例，遠高於上周的530例，死亡人數增至13人。當局目前並未公布每位患者罹病的相關細節，現階段仍不清楚一周內新增的275個案屬於新染病個案或已染病多日才由醫療院所向上級主管機關通報。

綜合CNN、美聯社報導，全美境內肺病爆發的具體原因迄今仍有待釐清，但所有通報個案均有使用電子煙。民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）26日表示，對於個案數如此之高，他感到相當驚慌沮喪（dismay），「這些數字遠比我們想像的還要糟糕。」

至於死亡個案數據，目前已知13名死者遍布美國10州，分別是加州2人、堪薩斯州2人、奧勒岡州2人，而伊利諾伊州、明尼蘇達州、密蘇里州、佛羅里達州、喬治亞州、密西西比州、印第安那州各有1人。

目前美國疾病防治中心、美國食品藥品監督管理局（FDA）及各州與地方衛生部門等單位已介入調查。美國疾病管制暨預防中心副主任舒查特（Anne Schuchat）24日就曾預告，本周發布與電子煙有關的個案數會激增上百例。

►美國首例！　麻州緊急宣布所有電子煙相關產品「禁售4個月」
►電子煙吸4口險致命！　澳洲男「肺停擺數小時」…煙油成分釀禍：什麼都能加
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