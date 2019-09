▲澳洲牧羊犬「天空」狗如其名, 真的飛上了天空!(圖/Amy Mednick影片截圖)

國際中心/綜合報導

一頭名為「天空」(Sky)的澳洲牧羊犬,日前跟主人一起乘坐動力懸掛式滑翔機(powered hang gliders)在空中翱翔,狗狗的一身毛在風中勁揚,實在瀟灑帥氣到了極點!

英國《每日郵報》報導,「天空」的主人叫梅德尼克(Larry Mednick)。他是動力滑翔機的設計者和銷售者。日前,梅德尼克為了讓愛犬不辜負牠那瀟灑帥氣的名字,特別在佛羅里達州坦帕市的一個機場,把「天空」帶上了天空。

從影片可見,起行時「天空」乖乖的坐在滑翔機的副駕駛座上。滑翔機在地面滑行了數百英呎後,開始在空中飛翔,只見身在天空的「天空」瞪大眼睛、昂首、吐著舌頭、一身毛髮在風中勁揚,內心乎洶湧澎湃不已。

如果牠會說話,我想,牠必然會像《鐵達尼號》裡的李奧納多狄卡皮歐一樣,大聲的喊出:I'm the kind of the world)(我是世界的國王)!

飛了好一 會兒之後,滑翔機終於再慢慢降落到地面上。這段神奇旅程,全被梅德里克的妻子艾咪(Amy Mednick) 拍攝下來。