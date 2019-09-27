建構臺灣自駕車產業生態系　「亞洲．矽谷」專區超吸睛

▲亞洲．矽谷計畫執行中心執行長鄭貞茂、行政長李博榮(左一、二)向副總統陳建仁說明臺灣自駕車產業生態系。（圖／亞洲．矽谷提供）

記者楊淑媛／桃園報導



自駕車已成先進國家發展趨勢，臺灣亦不缺席！位於桃園青埔站區內的「亞洲．矽谷」計畫執行中心執行長鄭貞茂於「2019台灣創新技術博覽會」表示，博覽會的「未來科技館」主要展出國內自駕車產業生態系，共有12家廠商、展示13項台灣自駕車與車載資通訊相關技術，呈現台灣自駕車生態系，吸引民眾參展。

鄭貞茂27日表示，探訪未來科技館的「亞洲．矽谷」專區，各種精彩的創新技術與前瞻發明令人眼睛為之一亮。首先，勤崴國際科技「車聯網自駕車系統」的阿虎自駕巴士，採用Nvidia Solution，使用勤崴自駕團隊自建的高清地圖，配合多種定位融合技術可做精準的導航規劃，車上配備包含：光達、雷達、影像、GPS、IMU等環境感知儀器，供阿虎自駕巴士在虎頭山創新園區內進行自駕實證測試。

▲阿虎自駕巴士在桃園虎頭山創新園區內，進行自駕實證測試。（圖／資料照／市府提供）

另外，研華專為物流、車隊管理業者提供完整的工業移動計算解決方案，包括車載終端、攝影機、先進駕駛輔助系統，不僅以智慧語音輔助駕駛，提供駕駛行為管理，亦能將駕駛行為、車體資訊即時上傳至雲端進行分析，透過鏈結車隊管理的「人」、「車」、「物」等大數據，實現安全與效能合一的智慧車隊管理。

亞洲．矽谷計畫執行中心於9月26日至28日，在台北世貿館「2019台灣創新技術博覽會未來科技館」展出國內自駕車產業生態系，歡迎民眾前往參展。