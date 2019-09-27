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三星長公主李富真離婚判決 男方獲3.6億分手費還嫌少

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▲▼ 三星集團李健熙長女李富真。（圖／CFP）

三星集團「長公主」李富真婚姻觸礁，事業卻風風火火。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓三星家族「長公主」女李富真與丈夫任佑宰的離婚訴訟，二審結果周四(26日)出爐。法院判決兩人解除婚姻關係，李富真將支付任佑宰141億韓元(約3.6億元新台幣)。女方對此判決結果表示滿意，男方的訴訟代表對部分判決結果表示不服，稱待收到判決書後決定是否上訴。

「韓聯社」報導，法院綜合考慮各種因素後決定將財產分割比率從15%變更為20%，子女監護權和撫養權都歸李富真。但考慮到子女的身心健康及跟父母的親情關係，法院判決任佑宰獲得每月兩次探視權。

李富真和任佑宰兩人在同年進入三星集團，在三星集團基金會的義工活動中認識。當時任佑宰只是集團裡的一名普通員工，也有媒體稱任佑宰當時是李富真的保鏢。兩人戀愛四年後，李富真與任佑宰於1999年結婚。

後來，三星掌門人李健熙安排任佑宰婚後到美國麻省理工學院攻讀碩士，卻未能完成學業。接下來，任佑宰獲空降擔任三星機電的副社長。

無奈，「富家千金愛上窮光蛋」的韓劇新話終歸破滅。婚後沒幾年，兩人感情開始出現裂痕，2012年正式分居。2014年，李富真向法院提出離婚。

2016年，韓國水原地方法院城南分院對李富真離婚案作出一審判決，准許雙方離婚，兩人的獨子歸李富真撫養，任佑宰獲得86億韓圜(約2.2億元新台幣)的財產。任佑宰方面不服上訴，向女方提出1.2兆韓圜(約30億元新台幣) 的天價和解金。

儘管李富真婚姻觸礁，但她在經商方面頗有天賦，長期高踞南韓女首富的寶座。《韓國先驅報》稱，李富真在性格和經營理念上頗有父親李健熙的風格。2001年，李富真從集團接手邊緣業務：新羅酒店，擔任企劃部部長，對酒店開始大力改革。 她剛接手新羅酒店時，把業績從當時的4304億韓圜(約11億元新台幣)飆升至2015年的3.25兆韓圜(約80億元新台幣)，增幅超過650%。

因此，她被擢升為新羅酒店和三星愛寶樂園的負責人，成為了三星下屬公司的首位女社長。

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