　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4歲弟被關車上「熱到噴汗喊救命」！她熱心報警...5分後向警消道歉　網心疼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼男孩,孩子,小孩,兒童,哭泣,哭鬧。（圖／翻攝自pixabay）

▲小男童醒來找不到爸媽，以為被爸媽拋棄了。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

家長們千萬不要把孩子獨自留在車上，即使時間短暫也不妥！有名女網友27日就遇到一名小男童被留在車上，男童還不停大哭求她開門，她心一急也只好報警處理。沒想到5分鐘後男童爸爸現身，一切最終平安落幕；不過原PO卻直呼很抱歉讓警消人員白跑，網友們看完都心疼了。

「對不起警消人員，害你們白跑一趟。」一名女網友在臉書「爆廢公社」分享早上遇到的緊急狀況，她表示自己在上班的時候，外頭一輛休旅車的警報器不停大響，由於實在太刺耳，讓她不得不上前查看。

請繼續往下閱讀...

「結果看到車子裡竟然有個小男孩年約4、5歲（車窗留一小縫） 一把鼻涕一把眼淚叫我救他。」 原PO表示，這位弟弟一直不斷哭喊「爸媽去上班不要我了」，還流了滿身汗，喊熱要她幫忙開門；但她也無法協助開門，心裡一急便立刻撥打110報警。

▲▼車窗。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO當下無法破門破窗，只好報警求助。（圖／取自免費圖庫pexels）

原PO報完警後依然留在原地安撫小男孩，結果大約5分鐘後就有個男子走過來開車門。原PO確認男子是小男童的爸爸後，表示「你知道不能把小孩單獨留在車上嗎？那麼熱他又哭成這樣萬一發生什麼事要怎麼辦？」爸爸隨後也表示很愧疚，不停跟兒子道歉，原來他只是到一旁診所看病，但卻讓兒子睡醒後找不到人，才以為自己被爸爸媽媽丟掉了。

原PO透露，雖然確認小孩平安無事後就打回110取消報案了，但是後來還是來了約莫7、8位警消人員，她也藉此發文表示很抱歉，讓他們白跑一趟了。

不過貼文一出，網友們反而紛紛聲援，感謝原PO的熱心，「你是對的」、「你沒做錯」、「我記得這樣爸爸要是要被罰錢的」、「錯的是家長，這樣真的太危險了」、「相信警察也寧願是沒事而不是出事了」、「社會需要你這種雞婆（熱心）的人，很多憾事真的可以避免掉」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
慶富詐貸63億判決結果出爐！老董陳慶男判刑25年
校花女兒17歲血癌末期！曝回診「驚人發現」…楊月娥心酸哽咽
當街擄人畫面曝光！送貨一半遭攔…4惡煞電擊棒猛電塞他上車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

飯店浴缸水變綠黃色！清潔妹仔細一看「沉積物」秒停手…傻眼：死囝仔

發票末4碼相同！弟自嗨中1000　姐一看「幸運鐵支」神反轉：誰來救救他

傍晚看《返校》！豐原妹開門「超衝擊」默念：拜託別走　散場一轉頭毛炸

「生日後想跑Ubereats」他跪求外送教學　老鳥看自介傻眼：拜託母湯

豆漿店買飲料！杯膜狂插5個洞「味道都一樣」他飆3怒臉　千人看懂秒廢笑

影／酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭神用途…真的很重要

霞海城隍廟「月老」親飛日本！2019 Taiwan Plus大規模行銷台灣

出國比賽好棒棒　嘉藥學生挑戰國際廚藝競賽獲佳績

百歲饅頭爺遇上花甲陸配　堅持靠自己掙錢養精障兒

新北湧蓮寺慈善大樓簽約　百坪公托千坪停車場強化三蘆生活機能

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

霞海城隍廟「月老」親飛日本！2019 Taiwan Plus大規模行銷台灣

出國比賽好棒棒　嘉藥學生挑戰國際廚藝競賽獲佳績

百歲饅頭爺遇上花甲陸配　堅持靠自己掙錢養精障兒

新北湧蓮寺慈善大樓簽約　百坪公托千坪停車場強化三蘆生活機能

月薪40K！郊區工作「供免費宿舍+水電」　學貸妹待1年超兩難：貪戀很笨嗎

影／泰國網紅用台灣食材Cosplay蔡依林！頭插炸物、金針菇當裙29日現身桃園

超過20國挺台參加ICAO！　林佳龍拍片感謝：比2016年更多

4歲弟被關車上「熱到噴汗喊救命」！她熱心報警...5分後向警消道歉　網心疼

奇美醫出奇招　以紙風車布偶劇宣導「病人自主權利法」

清醒點！離開渣男、甘蔗男　驕傲說：謝謝你的不娶之恩

民進黨黨慶28日登場！立委參選人「男女神」吳怡農、賴品妤呼籲支持者同樂

台鐵隱瞞普悠瑪煞車皮噴飛事實　黃國昌痛批林佳龍包庇

觀護盃／施晉堯三分準絕殺秀　展現霸氣接班璞園一哥

10月開賣！「beard papaX森永」牛奶糖泡芙來了　3款獨家外皮每日限量

網購包裝減量指引最快10月上路　4大電商推「綠色物流箱」

輪椅男開車到漁港「曬太陽」　老電瓶害拋錨…警幫接電助脫困

慶富承攬海軍獵雷艦詐貸63億　老董陳慶男判刑25年罰1.5億

逆子要千萬不成當街砸死老父　檢認定「有與社會隔離必要」建請判死

種田忙到來不及…他開「農耕曳引機」到校上學　校方：下不為例

借券數量門檻降至1張...30日正式上路　證交所：鼓勵投資人參與

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

生活熱門新聞

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術..

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風..

LINE限時1折！12組貼圖台..

熊貓重機外送員「雙B對決」　網..

10/1上路！「15項交通新制..

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

胎兒下肢發黑！產科醫泛淚「寶寶..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

末4碼相同！姐一看「幸運鐵支」..

夫妻搭Uber「怎會嫁你」…司..

豆漿店買飲料！杯膜狂插5個洞　..

翁擅停藥惹禍！醫護動員600人..

便當內見半截青蛙　店家：鱘龍魚..

義肢老外下樓等餐　暖炸外送員

更多熱門

相關新聞

豆漿店買飲料！杯膜狂插5個洞　千人秒廢笑

到早餐店或豆漿店買飲料的時候，封膜上常常印有甜度冰塊的選項，如果客人點多杯飲料都不同口味，店家就能用勾選的方式。一名男網友日前貼出一杯飲料的照片，看起來像是從豆漿店買的，杯膜上印有少糖、多糖、綜合等選項，接著在貼文中求解，「我五個洞都插了，味道還是一樣」，讓其他人都笑噴。

吃水餃想轉電視！暖老闆狂撩：當自家就好

夫妻小情趣！無痛存錢「爆出一桶金」

應徵者遞簡歷！曾任職務「工讀身」店長傻

「我的仙女證掉在天庭怎麼辦」老公37字讓老婆已讀不回

關鍵字：

報警兒少法爆廢公社熱心

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

妻偷吃夫雙胞胎哥　懷孕不知爸是誰

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面