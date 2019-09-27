4歲弟被關車上「熱到噴汗喊救命」！她熱心報警...5分後向警消道歉　網心疼

▲小男童醒來找不到爸媽，以為被爸媽拋棄了。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

家長們千萬不要把孩子獨自留在車上，即使時間短暫也不妥！有名女網友27日就遇到一名小男童被留在車上，男童還不停大哭求她開門，她心一急也只好報警處理。沒想到5分鐘後男童爸爸現身，一切最終平安落幕；不過原PO卻直呼很抱歉讓警消人員白跑，網友們看完都心疼了。

「對不起警消人員，害你們白跑一趟。」一名女網友在臉書「爆廢公社」分享早上遇到的緊急狀況，她表示自己在上班的時候，外頭一輛休旅車的警報器不停大響，由於實在太刺耳，讓她不得不上前查看。

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「結果看到車子裡竟然有個小男孩年約4、5歲（車窗留一小縫） 一把鼻涕一把眼淚叫我救他。」 原PO表示，這位弟弟一直不斷哭喊「爸媽去上班不要我了」，還流了滿身汗，喊熱要她幫忙開門；但她也無法協助開門，心裡一急便立刻撥打110報警。

▲原PO當下無法破門破窗，只好報警求助。（圖／取自免費圖庫pexels）

原PO報完警後依然留在原地安撫小男孩，結果大約5分鐘後就有個男子走過來開車門。原PO確認男子是小男童的爸爸後，表示「你知道不能把小孩單獨留在車上嗎？那麼熱他又哭成這樣萬一發生什麼事要怎麼辦？」爸爸隨後也表示很愧疚，不停跟兒子道歉，原來他只是到一旁診所看病，但卻讓兒子睡醒後找不到人，才以為自己被爸爸媽媽丟掉了。

原PO透露，雖然確認小孩平安無事後就打回110取消報案了，但是後來還是來了約莫7、8位警消人員，她也藉此發文表示很抱歉，讓他們白跑一趟了。

不過貼文一出，網友們反而紛紛聲援，感謝原PO的熱心，「你是對的」、「你沒做錯」、「我記得這樣爸爸要是要被罰錢的」、「錯的是家長，這樣真的太危險了」、「相信警察也寧願是沒事而不是出事了」、「社會需要你這種雞婆（熱心）的人，很多憾事真的可以避免掉」。

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