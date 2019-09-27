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月薪40K！郊區工作「供免費宿舍+水電」　學貸妹待1年超兩難：貪戀很笨嗎

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▲▼租屋，房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲公司提供免費宿舍，可以省掉一大筆開銷。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友工作未滿一年，負擔著不小額的學貸，由於公司地處偏遠，所以配有免費宿舍，而她的月薪平均落在40K，但沒有升遷空間，綜合幾點讓她非常猶豫，是否該離職，於是發文求解，沒想到鄉民一面倒勸母湯，認為應該先搞定學貸再說。

女網友在PTT發文提到，目前的公司比較偏遠，交通很不方便，因此有免費提供宿舍，甚至水電全包；然而穩定且無趣的工作性質，加上結構單純沒有升遷空間，讓還沒待滿一年的她，就已萌生離職的念頭。

請繼續往下閱讀...

她表示，「起薪不差，但績效佔比不多（浮動不大），年資加薪幅度低，不過偶爾可以去帶外包活動賺點外快。如果到市區工作，房租都至少6、7000起跳，差不多佔薪資5分之1，目前工作地點遠，周末回家或到市區玩樂，交通費抓大約1500-2000元，如果換工作搬到市區的話，每周回家交通費大約500元。

山路,濃霧,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

由於她現在還是個職場菜逼巴，也背著不小金額的學貸，若繼續待在目前公司，的確比較好存錢，畢竟不用擔心房租問題，「如果離職搬到市區，不想再找類似工作，薪資範圍就很不一定了，而在資源比較多的地方，也會想報一些進修課程，但就又是一筆開銷，很猶豫呢...自己鑽牛角尖也不是辦法，故想知道版上大大們的想法？」

對此，鄉民一面倒勸她，現階段繼續待在原公司，「學貸先還完，無貸一身輕，而且妳想離職的原因不是心裡因素，換工作的變數無法掌握，就當累積工作年資」、「學貸還完存到錢再說」、「先待個幾年還學貸+增加資歷年數，再慢慢看想往哪個方向走。 不然債務始終追著妳跑，當然妳也可以先跑再來看會不會後悔」、「支持繼續貪戀福利，除非找到月薪更高的工作」、「除非投資報酬率比學貸利率高，不然先還學貸較實際」。

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