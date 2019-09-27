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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／「樂高主題樂園」牽手四川眉山市　預計2023年開業

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲中國首艘自主運營豪華郵輪正式亮相。（圖／翻攝自中新網）

《四川》：「樂高主題樂園」牽手四川眉山市 預計2023年開業

樂高主題樂園牽手四川眉山市，項目建成後，四川將成為繼上海迪士尼、北京環球影城之後，第三個擁有國際頂尖主題樂園的地區。天府樂高樂園預計2023年建成開業，首期將開放兩個樂高主題酒店，共計500間客房。（中新網）

《湖北》：武漢推進工業企業智慧化改造 最高給予2000萬元人民幣補助

武漢市政府「禮贊新中國 喜迎軍運會」城市系列記者會27日舉辦。會上公佈，該市今年以來加快推進工業智慧化改造，並實施最高給予2000萬元人民幣的轉型補助措施。（中新網）

《北京》：今年前8月中國規模以上工業企業利潤下降1.7%

中國國家統計局27日公佈，中國規模以上工業企業今年1—8月份實現利潤總額40163.5億元人民幣，年增率下降1.7%。（中新社）

《福建》：中國首艘自主運營豪華郵輪正式亮相

由中國旅遊集團和中國遠洋海運集團共同投資運營的中國民族郵輪品牌「星旅遠洋」旗下首艘豪華郵輪「鼓浪嶼」號命名暨首航儀式26日在廈門舉行，標誌著中國第一艘自主運營的豪華郵輪正式亮相市場。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲今年前8月中國規模以上工業企業利潤下降1.7%。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：5G生活體驗街區開幕

大陸首個5G生活體驗街區在深圳華強北正式開幕。記者會上公佈，華強北26個5G室外基站建設已全部完成，5G信號實現全覆蓋。（廣州日報）

《貴州》：貴州特色農業產業招商推介會簽約11個項目 金額超7億元人民幣

貴州省特色農業產業招商推介會26日舉辦，共達成各類合作項目11個，合同額7.63億元人民幣，合作項目涉及農產品加工、田園綜合體建設、生態循環農業等方面。（中新網）

《內蒙古》：多舉措助推內蒙古融入「一帶一路」建設

「呼和浩特海關70年服務內蒙古自治區對外開放成就新聞發佈會」26日在呼和浩特舉辦。呼和浩特海關關長詹少彤在會上表示，海關多舉措助推內蒙古融入「一帶一路」建設，取得了一定成績。（中新網）

《新疆》：新疆前8個月外貿進出口總值平穩增長

烏魯木齊海關26日公佈，新疆外貿進出口總值平穩增長，1-8月外貿進出口總值近880億元人民幣，年增率增長12%。（中新網）

▼樂高主題樂園牽手四川眉山市。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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