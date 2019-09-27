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種田忙到來不及…他開「農耕曳引機」到校上學　校方：下不為例

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣國立二林工商進修部室內設計科三年級學生陳昶翰為了幫家裡種田，來不及回家換交通工具，將曳引機從竹塘一路駛進到學校，讓其他學生看到，都為他的行徑感到不可置信，老師也為他捏了把冷汗，直呼「下不為例」，後來其他上課的學生把圖片po上網路，看到的網友都稱，史上超狂的上學記。

▲二林商工學生將曳引機開進校讀書。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團2.0）

▲二林商工學生將曳引機開進校讀書。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團2.0）

▲二林商工學生將曳引機開進校讀書。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團2.0）

其實陳昶翰目前19歲，為了幫忙家中生計，白天都開著曳引機在田裡幫忙父母耕作，也持有開曳引機的駕照，但為了趕畢業作業，不得已才將它開到學校，他也知道這是違法的，但僅此一次下不為例。校長室秘書也說，學生非常認真，已經勸導過他了，也在昨晚發生的第一時間，通報國教署。

▲二林商工學生將曳引機開進校讀書。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團2.0）

▲二林商工學生將曳引機開進校讀書。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團2.0）

同學們看到都說，「只有看過開著名車上學，開曳引機上學的應該是史上頭一個」，而學校的老師則是看得非常揪心，也希望他兼讀課業之餘，能抓準時間提早個10分鐘出門，不要讓愛他的家人為他感到擔心了。

▲二林商工學生將曳引機開進校讀書。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團2.0）

而開曳引機到學校上課會不會受罰？農業處農務暨植物保護科科長蘇啟懷說，若發生肇事車禍意外，仍會依照《道路交通管理處罰條例》懲處，而開曳引機必須有小客車使用牌照才可上路，也限定在農田使用範圍到住家路線。而彰化交通隊指出，該名學生開曳引機上路一旦被檢舉，或有車禍發生才會開罰，要開曳引機還需具備合格駕駛執照及有農用牌照，否則也將開罰3千到1萬800元以下的罰鍰。

據了解，陳同學忙家裡從事務農的工作，以及協助家中經營耕耘機的工作。因為適逢農忙時期(附近農田要種菜，需要先整地翻土)，為了工作犧牲參加畢旅的機會，同學們在畢旅，他依舊如常地開著耕耘機到農田協助翻土的工作；晚上則到校參加自習。

陳同學因為之前農忙工作繁多，所以專題製作的報告進度有些許落後，所以就利用高三畢旅期間的自習時間在學校撰寫，比便讓任課老師邱惠君老師隨時指導。希望能順利完成報告的繳交。

26日傍晚，陳同學在竹塘鄉地區的農田協助整地，工作結束發現時間已經接近進修部的上課時間，為了爭取時間避免遲到，讓報告能順利完成，所以來不及返家換機車，先致電央求拜託教官可否通融一次，讓他直接將耕耘機開到學校。以免延誤報告的撰寫及繳交。教官第一時間也覺得不妥，但被陳同學好學的精神感動，一個白天工作已經極度辛勞的孩子，為了趕上學，就破例答應陳同學的請求，同時也告訴陳同學，以後盡量留意時間，先返家換車，萬一真的還是來不及，請他將耕耘機停在學校附近適當的地區。

陳同學雖然白天有工作，晚上為了堅持完成學業，仍會努力地到校上課，有時農忙到晚上八、九點，回到學校只能上到一節課，依舊珍惜每個課堂的學習，任課老師邱惠君老師及林柏伸教官都說，陳同學從一年級就是一個懂事、認份的孩子，尤其是協助扛起家中的經濟，不怨天尤人的勤奮態度，實在令人感動。

比起其他一樣年歲的同學，玩手遊、划手機、與同學聚會等休閒，從陳同學身上看到的一股農家子弟的認份、堅毅、成熟的踏實感。期待陳同學的生命故事能讓所有的在學的青年學子們，能珍惜青春不蹉跎，把握每一個學習階段的學習機會。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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