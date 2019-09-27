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央視發閱兵影片！驚見「民國十六年鐵軍」紅旗　畫面閃3秒政治味濃

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▲▼ 閱兵,鐵軍 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲今年的閱兵影片中，出現寫著民國十六年的旗幟 。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸十一閱兵進入倒計時，而在央視新聞26日發佈的影片中，首次出現寫著「民國十六年」、「鐵軍」字樣的軍旗，政治繼承意味濃厚。據瞭解，「鐵軍」可追溯到1925年，是國民革命軍第四軍參加北伐的部隊，為中華民國軍政時期的北伐主力。不過如今中共「鐵軍團」是解放軍陸軍82集團軍的127旅。

據央視新聞26日報導，在此次「十一」受閱的方隊中，「鐵軍旅」的戰士曾執行過救災、維和等重要任務，在2008年汶川地震期間，這支隊伍中的戰士武文斌就在救災中犧牲。值得注意的是，在紀念武文斌的影片中，閃過2個解放軍手持「鐵軍」紅旗的畫面，其中1個還是特寫鏡頭。

在短短3秒的畫面可以看到，解放軍站在行進的軍車上，紅旗用黃色繁體字寫著大大的「鐵軍」，下面是字體教小的「民國十六年一月十五日」、「武漢粵僑聯誼社同人敬贈」，引起網友熱議。旁邊的旗幟上則為「模範紅十二團」、「強渡烏江模範連」等，都是紅軍時期的部隊稱號。

▼特寫鏡頭清楚顯示鐵軍二字。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼ 閱兵,鐵軍 。（圖／翻攝自央視新聞）

據瞭解，「鐵軍」是指國民革命軍第四軍參加北伐的部隊，是中華民國軍政時期國民革命軍北伐主力，前身為廣東軍隊「建國粵軍第一師」。而此次閱兵影片中出現的字樣，可以追溯到1927年（民國16年），當時武漢粵僑聯誼社為了紀念第四軍從贛北凱旋武漢，把在漢陽兵工廠特製的一面鐵盾贈給他們。

鐵盾下面鑄有「鐵軍」二字，上款寫著「國民革命軍第四軍全體同志偉鑒」，鐵盾背面有一首四言題辭，全文是「烈士之血，主義之花，四軍偉績，威振邇遐。能守紀律，能毋怠誇，能愛百姓，能救國家。催鋒陷陣，如鐵之堅，革命擔負，如鐵之肩。功用若鐵，人民倚焉，願壽如鐵，垂億萬年。」此題辭概括了鐵軍之名的來歷和含義。

第四軍中本來共產黨黨員甚多，在北伐途中，國民黨實行分共，部份由共產黨掌握部隊在南昌發動南昌兵變，成為中共直屬部隊。南昌起事的原國民革命軍第四軍所部由朱德帶領，輾轉南部各省，最終加入毛澤東指揮的井岡山部隊，兩軍合併後，為了繼續保持鐵軍的名號，改稱工農革命軍第四軍，後稱中國工農紅軍第四軍。

如今，鐵軍隸屬解放軍陸軍82集團軍的127旅，繼承「葉挺獨立團」榮譽稱號，繼續以「鐵軍」為旗幟，其軍史比共產黨軍隊的軍史還長。

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