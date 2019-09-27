macOS Catalina何時推送？Apple丹麥官網現端倪

▲丹麥Apple官網上疑似出現了10/4將推送macOS Catalina的訊息。（圖／翻攝自Apple丹麥官網）

記者邱倢芯／綜合報導

iOS 13、watchOS 6、iPadOS 13.1，以及tvOS 13等作業軟體更新隨著iPhone開賣後逐步推送到個用戶終端，但是許多Mac用戶仍遲遲等不到Apple電腦最新的作業系統macOS Catalina釋出；不過有外國網站在Apple丹麥官網中發現，macOS Catalina將有可能在10/4釋出。

根據MacRumors網站指出，丹麥Apple官網上疑似出現了10/4將推送macOS Catalina的訊息；這項訊息隱藏在macOS介紹網頁上的某張圖上，上頭有一台MacBook Pro筆電，並在一旁寫著「Apple Arcade出色的遊戲體驗，自10月4日開始就可在App Store中找到它。」若是要體驗Mac版的Apple Arcade勢必也要更新作業系統，這似乎也暗示著macOS Catalina將在10月4日推送。

事實上，現在已經有許多用戶已可遊玩Apple Arcade的遊戲，不過目前僅止於iPhone上使用；根據官網顯示，Apple Arcade將於今年秋天在其他設備上推出。

不過也有人認為，在週五的時候推送macOS Catalina相當不尋常，因此推測macOS Catalina與Apple Arcade可能將分別在不同的時間點啟用；根據9to5mac網站推論，macOS Catalina較可能在下週一（9/30）釋出，而Apple Arcade的啟用時間則為週五（10/4）。

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