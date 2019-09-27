【廣編】國家認證！一支好鍋抵兩鍋　用過才知道

【廣編特輯】

圖、文／菲仕樂鍋具提供

相信一般烹飪消費者族群，最在意的無非是食安議題，如何吃得安心，除了料理食材的挑選，和家中使用的廚具更具有密不可分的關係。來自德國製造的菲仕樂隕石鍋，不僅榮獲IF產品設計獎及德國紅點設計大獎，更在2019年通過SGS檢測認證，代表著為全球消費者把關飲食健康的優異品質特性。

根據SGS「鉛筆硬度試驗」檢驗標準顯示，一般鍋具硬度至少為2H，而菲仕樂隕石鍋為9H（最高等級為10H），「高溫下鉛筆硬度試驗」（表面溫度維持在200度C），亦是超越一般硬度H等級，達到9H的結果，證實此產品主打一體成形的碳化矽微粒材質，有效避免一般鍋具有雜質的疑慮，防止烹飪的過程中鍋體容易加熱變形，影響受熱均勻的效果，更代表任何烹調廚具皆無法刮落任何的不沾塗層，減少鍋具高汰換率的產生，降低食用風險。此外，碳矽材質非常輕，具有優越的導熱性，與一般不沾鍋相比，更能快速將熱力傳導進食物中，不論慢火香煎或酥脆烘烤皆適用

如今已有175年歷史的Fissler推出近90種平底鍋，從構想到設計到生產全部過程都由專家們通過數萬測試，秉持著讓顧客使用完美的產品，提供各式各樣的選擇，讓每位使用者和每道佳餚都能找到最契合的鍋具。