　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】國家認證！一支好鍋抵兩鍋　用過才知道

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

【廣編特輯】

菲仕樂隕石鍋（圖／業者提供）

圖、文／菲仕樂鍋具提供

相信一般烹飪消費者族群，最在意的無非是食安議題，如何吃得安心，除了料理食材的挑選，和家中使用的廚具更具有密不可分的關係。來自德國製造的菲仕樂隕石鍋，不僅榮獲IF產品設計獎及德國紅點設計大獎，更在2019年通過SGS檢測認證，代表著為全球消費者把關飲食健康的優異品質特性。

根據SGS「鉛筆硬度試驗」檢驗標準顯示，一般鍋具硬度至少為2H，而菲仕樂隕石鍋為9H（最高等級為10H），「高溫下鉛筆硬度試驗」（表面溫度維持在200度C），亦是超越一般硬度H等級，達到9H的結果，證實此產品主打一體成形的碳化矽微粒材質，有效避免一般鍋具有雜質的疑慮，防止烹飪的過程中鍋體容易加熱變形，影響受熱均勻的效果，更代表任何烹調廚具皆無法刮落任何的不沾塗層，減少鍋具高汰換率的產生，降低食用風險。此外，碳矽材質非常輕，具有優越的導熱性，與一般不沾鍋相比，更能快速將熱力傳導進食物中，不論慢火香煎或酥脆烘烤皆適用

如今已有175年歷史的Fissler推出近90種平底鍋，從構想到設計到生產全部過程都由專家們通過數萬測試，秉持著讓顧客使用完美的產品，提供各式各樣的選擇，讓每位使用者和每道佳餚都能找到最契合的鍋具。

ET快訊
慶富詐貸63億判決結果出爐！老董陳慶男判刑25年
校花女兒17歲血癌末期！曝回診「驚人發現」…楊月娥心酸哽咽
當街擄人畫面曝光！送貨一半遭攔…4惡煞電擊棒猛電塞他上車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網購包裝減量指引最快10月上路　4大電商推「綠色物流箱」

【廣編】國家認證！一支好鍋抵兩鍋　用過才知道

老饕最愛「蟹膏之王」不用飛愛爾蘭吃　網購把霸王蟹直送來台

輕巧、強勁風量吹整超EZ！髮型師一致推薦Dyson Supersonic吹風機

未滿18歲無法體驗的旅行Style！輕晃「大人系飲品」徜徉台灣之美

【2020春夏紐約時裝週】COACH Turnlock轉扣包新穎背法吸晴

極致夢幻奢華！此生必去的日本甜點列車「紅茶花伝」免費送6個名額

楊紫瓊與亨利高汀再合體　《去年聖誕節》霸氣演「龍后」的老闆

《雙子殺手》花絮曝光！威爾史密斯被李安圈粉

【2020春夏紐約時裝週】姐姐謝金燕名模氣勢連Michael Kors都大讚

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

網購包裝減量指引最快10月上路　4大電商推「綠色物流箱」

【廣編】國家認證！一支好鍋抵兩鍋　用過才知道

老饕最愛「蟹膏之王」不用飛愛爾蘭吃　網購把霸王蟹直送來台

輕巧、強勁風量吹整超EZ！髮型師一致推薦Dyson Supersonic吹風機

未滿18歲無法體驗的旅行Style！輕晃「大人系飲品」徜徉台灣之美

【2020春夏紐約時裝週】COACH Turnlock轉扣包新穎背法吸晴

極致夢幻奢華！此生必去的日本甜點列車「紅茶花伝」免費送6個名額

楊紫瓊與亨利高汀再合體　《去年聖誕節》霸氣演「龍后」的老闆

《雙子殺手》花絮曝光！威爾史密斯被李安圈粉

【2020春夏紐約時裝週】姐姐謝金燕名模氣勢連Michael Kors都大讚

幫派分子提逾200萬毒品到西門町交易　還藏槍彈在家！警全掃蕩

景氣連8顆黃藍燈、景氣仍處疲弱　領先指標連續兩月下滑

桃園海邊擱淺貨輪卸貨如垃圾山　網：污染算誰的？淨灘淨不完呀！

DUCATI Multistrada車系銷售突破10萬輛　有望推出V型雙缸引擎版

民進黨黨慶28日登場！立委參選人「男女神」吳怡農、賴品妤呼籲支持者同樂

台鐵隱瞞普悠瑪煞車皮噴飛事實　黃國昌痛批林佳龍包庇

觀護盃／施晉堯三分準絕殺秀　展現霸氣接班璞園一哥

10月開賣！「beard papaX森永」牛奶糖泡芙來了　3款獨家外皮每日限量

網購包裝減量指引最快10月上路　4大電商推「綠色物流箱」

輪椅男開車到漁港「曬太陽」　老電瓶害拋錨…警幫接電助脫困

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

消費熱門新聞

申辦小資省很大送上網量最高10..

極濃！「黑色冰淇淋」限時3天第..

呼叫咖啡控！30款咖啡限時買一..

歡慶「國際咖啡日」！星巴克限時..

限時優惠「蜜糖波堤只要15元」..

楊紫瓊《去年聖誕節》霸氣演出

快把握！星巴克10月份「買1送..

到巷口超商就能買來「救急」！「..

含乳量50%以上！「極致級」抹..

美女攝影師意外發現當地美食秘密

老饕最愛蟹膏之王　現在也有直送..

拍賣挖出越戰美軍地圖　台灣軍事..

花10元買紅茶就中200萬元！..

型男演員在料理中尋找Magic..

更多熱門

相關新聞

吳宗憲父女也愛用！凱羿新品出貨挹注6月營收成長19.04%

請來綜藝天王吳宗憲父女代言的鍋具業者凱羿，受惠明星代言及新品出貨效益，6月合併營收1.17億元，較上月成長19.04％；法人看好其跨及家居及生活用品領域，下半年將持續推出新品，可望挹注業績表現。

Le Creuset星河紫新色優雅上市

特福28cm不沾炒鍋「千元有找」

達人廚房收納術　鍋具很多都OK

料理新手必看！輕鬆秀網美料理照

關鍵字：

鍋具菲仕樂隕石鍋Fissler

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

妻偷吃夫雙胞胎哥　懷孕不知爸是誰

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面