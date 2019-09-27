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酒駕6次！百萬罰金繳完繼續喝　第7次被抓…法官直接重判8個月

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▲桃園市蘇姓男子今年1月喝了12瓶啤酒，後來被發現倒臥馬路旁昏睡遭質疑酒駕肇事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）　▲范男多次酒駕仍不知悔改，法官認為他毫無悔意，應加重其刑，因此重判8個月。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名范男多次酒後駕車被警察攔檢，自2002年起到2018年就被抓了6次，不僅罰金繳了上百萬，還因此入監執行。不過，范男似乎沒在怕，2019年6月又因酒駕被法辦。雖他向法官表示知錯，但法官認為，范男已是第7次酒駕被法辦，毫無悔意，因此加重其刑，依公共危險罪院判刑8月。

判決指出，38歲范男，貪好杯中物，空閒之餘就喜歡和朋友喝幾杯，不過范男每每喝酒卻不顧勸阻，堅持要自己開車回家，從2002年開始，光被警察攔檢酒測就有6次，全部都超標被法辦，單單罰金就交了近百萬元，還因此被法官判刑6個月，併罰10萬元。

范男罰不怕也關不怕，2019年6月又酒後騎車被攔查，酒測值高達0.61，第7次因酒駕法辦。范男雖向法官坦承知錯，但法官調閱紀錄卻發現，他過去已有6次酒駕紀錄，仍一犯再犯，罰錢罰了，關也關過了，還是不知悔改，屬於累犯，認定應加重其刑。

法官審酌，范男先前就有6次酒後駕車的刑案紀錄，還因此入監執行，但仍不知反省再犯公共危險罪，顯見其自制力薄弱，范男酒駕行為具有高度潛在危險性，極可能造成自己或他人家庭健全性受到嚴重影響，且終身無法獲得修復的巨大損害。由於歷年來酒駕均朝重罰方向修正，因此法官於刑罰裁量上，也隨之調整，但念及被告未肇事，且犯後坦承，因此依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25克以上，累犯，判刑8月。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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