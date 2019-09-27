　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學長洩完慾！10年後慚愧傳訊「會氣我嗎？」　她已變人妻...淚原諒：都過去了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲學長洩完慾！10年後慚愧傳訊「會氣我嗎？」　她已變人妻...淚原諒：都過去了（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲原PO勇敢面對，把怨念放下！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「人生最好的報復，就是活的比那謝欺負過我們的人看（好），ㄧ定要過的比他們好！」一名女網友自曝，小時候慘遭學長性侵、朋友霸凌，長大後又被渣男始亂終棄，一度燒炭輕生。所幸老天保佑，總是讓她關關難過關關過，現在已經是二寶的她，決定站出來分享10年前與學長的對話紀錄，讓網友們讚爆。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》分享坎坷人生逆轉故事，她娓娓道來，國小升國中那年被學長性侵，這一道內心瘡疤讓她永遠忘不了。轉眼間多年過去，學長卻時常在原PO的塗鴉牆上，「不知道為什麼…那位學長很常來我的fb按讚」，堅強的原PO靈光一閃，決定找尋那年的對話紀錄，向網友傳遞正能量。

請繼續往下閱讀...

10年前對話紀錄可見，學長直言「真的很抱歉」，而原PO卻選擇原諒，「不會啦，都過去了，我不會恨你們，因為是你們讓我長大！」學長接著說，「還記得我們在XX國小組合屋嗎？」原PO則回應，「第一次，當然會記得。」對話接著如下：

學長：會氣我嗎？小時候不懂…

原PO：其實以前你們這樣欺負我，才有現在的我呀，不然我也不會離家出走，現在也不會成功。心中確實對你們有恨過，以前都交壞朋友

學長：所以說我很抱歉咩

原PO：想要報仇，可是長大了，覺得那些沒有意義

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲學長洩完慾！10年後慚愧傳訊「會氣我嗎？」　她已變人妻...淚原諒：都過去了（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲學長洩完慾！10年後慚愧傳訊「會氣我嗎？」　她已變人妻...淚原諒：都過去了（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲10年前對畫話曝光！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

除了被性侵，原PO悲慘遭遇宛如八點檔劇情，曾被朋友霸凌，「父母、朋友害我、開店倒了，渣男把我僅剩的東西拿走我一無所有，渣男偷吃又打我等等倒楣的事」，甚至在23歲時一度想不開輕生，「燒了2包木炭、吃了安眠藥喝了酒，但躺了7天還是活過來了！」

走過風風雨雨的原PO一轉念，「老天留我命就是要我做更有義意的事！」至於那些曾經傷害她的人，她也決定放下，「其實以前每個欺負過我的人我都沒有封鎖，我都會讓他們看到我的fb，為什麼呢？因為人生最重要的報復就是活的，比他們更好更幸福，一定要讓他們看見！」

如今，苦盡甘來的原PO嫁了好老公，也生下可愛的兒子女兒，一家四口幸福美滿，「我不會再做傻事！」文章一貼出後，惹哭一大票網友們，紛紛讚爆「加油，妳很棒也會很順遂的」、「十年了，把對話刪掉，不要回頭看，好好過好現在的日子就好」、「送妳一句話，過的好才是對他們最好的報復」、「 替妳感到開心，可以放下的徹底，真的很不容易很辛苦」、「很省思的故事，感謝妳無私分享」、「說的出口才是真的放下，恭喜妳，往後妳只會有幸福人生」、「放下才是最好的解脫」。

►生火了！連我媽都用到發光

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／高鐵延伸屏東拍板「左營案」！最快2031年通車
不爽女同事作風！水瓶偷加漂白水…她一喝咽喉黏膜腐蝕
肉體誘惑男人殺男友！澳洲毒辣妹狠嗆：嗨到爆時割喉最棒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／12款LINE貼圖限時下殺1折！「台幣6元」輕鬆入手　日本超夯Sadayuki也來了

飯店浴缸水變綠黃色！清潔妹仔細一看「沉積物」秒停手…傻眼：死囝仔

發票末4碼相同！弟自嗨中1000　姐一看「幸運鐵支」神反轉：誰來救救他

傍晚看《返校》！豐原妹開門「超衝擊」默念：拜託別走　散場一轉頭毛炸

「生日後想跑Ubereats」他跪求外送教學　老鳥看自介傻眼：拜託母湯

豆漿店買飲料！杯膜狂插5個洞「味道都一樣」他飆3怒臉　千人看懂秒廢笑

「我要採訪到各國總統！」黃寶慧立志為台灣發聲　10月專訪馬國準首相安華

快訊／高鐵延伸屏東拍板「左營案」！　經費554億元、最快2031年通車

《返校》翠華中學拍攝地曝光！18年廢校毛翻...她雨天朝聖「還原度超高」

人夫被硬塞「12年中古車」噴10萬　他一換新車...大姨子秒魔化：這60幾萬買的

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

昔批民進黨爛到爆！館長現「2選1」　表態挺蔡英文：做人怎樣比較重要

「我要採訪到各國總統！」黃寶慧立志為台灣發聲　10月專訪馬國準首相安華

快訊／高鐵延伸屏東拍板「左營案」！　經費554億元、最快2031年通車

《返校》翠華中學拍攝地曝光！18年廢校毛翻...她雨天朝聖「還原度超高」

人夫被硬塞「12年中古車」噴10萬　他一換新車...大姨子秒魔化：這60幾萬買的

最怕客人訂熱咖啡！外送員曝「容量比較少」原因：真的很絕望

台灣空污全球第16！正視氣候議題　呂秀蓮高喊「四生共榮」：明年讓我來

善耕365／從台前退居幕後　音樂計畫讓陳玟宇找到人生的舞台

學長洩完慾！10年後慚愧傳訊「會氣我嗎？」　她已變人妻...淚原諒：都過去了

擱淺貨輪成網美熱點...卸貨如垃圾山　網：污染算誰的？淨灘淨不完呀！

霞海城隍廟「月老」飛日本！搭3種交通工具「坐包包裡過海關」

商業周刊／攜手中國山寨商　嘉義輪椅王「反著做」前進印度市場

婦幼停車格3格被占2格！嘆「不開罰會繼續」　檢舉方式大曝光

威廉森放話締場均20分10籃板　狀元排名超K湯！里拉德轟「狗屎」

南山、中信金合作成「巨無霸金控」　尹衍樑態度開放：什麼事都有可能

被懲罰「停賣投資型保單」　南山人壽今年新契約保費可能僅拿第3

賓士貓抱緊胖鼠忘情舔毛！　狂吸110萬觀看網驚呆：試味道？

韓國公開賽／戴資穎連追8分直落二東宗　晉4強對決依瑟儂

狗狗當現成老爸卻慘遭3小汪玩殘　網：老婆不在時的我

日航選位標註「嬰兒出沒」！網掀兩派論戰　家長認了：我也支持

打110舉報辣媽！警到場驚見國三弟「一臉疲憊」...心酸：每晚都很吵

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

生活熱門新聞

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術..

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風..

LINE限時1折！12組貼圖台..

熊貓重機外送員「雙B對決」　網..

10/1上路！「15項交通新制..

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

胎兒下肢發黑！產科醫泛淚「寶寶..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

末4碼相同！姐一看「幸運鐵支」..

豆漿店買飲料！杯膜狂插5個洞　..

夫妻搭Uber「怎會嫁你」…司..

翁擅停藥惹禍！醫護動員600人..

便當內見半截青蛙　店家：鱘龍魚..

2歲以下需坐後向式座椅　109..

更多熱門

相關新聞

車震遭控性侵　後因姨丈到車上拿水判無罪

桃園某工程公司鄭姓監工，與游姓同事的姪女小芊（化名）看對眼，2人趁著工作空檔在停車場的廂型車內車震。但小芊事後控告鄭男性侵，法院審理時，勘驗現場監視器，發現2人車震時，小芊的姨丈游男還到車上開車門取水，並與小芊對話，但小芊神色自若。法院因此認定2人情投意合，2度判鄭男無罪。可上訴。

遭30男性侵養家　印女童獲救卻道歉

女醫遭性侵勒昏含恨30年亡　凶手終落網

斷片姊酒醒開手機　見「羞恥浪蕩片」驚覺被性侵

性侵勒斃養女　印尼3母子屍前亂倫

關鍵字：

學長性侵霸凌人妻

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面