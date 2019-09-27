學長洩完慾！10年後慚愧傳訊「會氣我嗎？」　她已變人妻...淚原諒：都過去了

▲原PO勇敢面對，把怨念放下！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「人生最好的報復，就是活的比那謝欺負過我們的人看（好），ㄧ定要過的比他們好！」一名女網友自曝，小時候慘遭學長性侵、朋友霸凌，長大後又被渣男始亂終棄，一度燒炭輕生。所幸老天保佑，總是讓她關關難過關關過，現在已經是二寶的她，決定站出來分享10年前與學長的對話紀錄，讓網友們讚爆。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》分享坎坷人生逆轉故事，她娓娓道來，國小升國中那年被學長性侵，這一道內心瘡疤讓她永遠忘不了。轉眼間多年過去，學長卻時常在原PO的塗鴉牆上，「不知道為什麼…那位學長很常來我的fb按讚」，堅強的原PO靈光一閃，決定找尋那年的對話紀錄，向網友傳遞正能量。

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10年前對話紀錄可見，學長直言「真的很抱歉」，而原PO卻選擇原諒，「不會啦，都過去了，我不會恨你們，因為是你們讓我長大！」學長接著說，「還記得我們在XX國小組合屋嗎？」原PO則回應，「第一次，當然會記得。」對話接著如下：

學長：會氣我嗎？小時候不懂…



原PO：其實以前你們這樣欺負我，才有現在的我呀，不然我也不會離家出走，現在也不會成功。心中確實對你們有恨過，以前都交壞朋友



學長：所以說我很抱歉咩



原PO：想要報仇，可是長大了，覺得那些沒有意義

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▲10年前對畫話曝光！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

除了被性侵，原PO悲慘遭遇宛如八點檔劇情，曾被朋友霸凌，「父母、朋友害我、開店倒了，渣男把我僅剩的東西拿走我一無所有，渣男偷吃又打我等等倒楣的事」，甚至在23歲時一度想不開輕生，「燒了2包木炭、吃了安眠藥喝了酒，但躺了7天還是活過來了！」

走過風風雨雨的原PO一轉念，「老天留我命就是要我做更有義意的事！」至於那些曾經傷害她的人，她也決定放下，「其實以前每個欺負過我的人我都沒有封鎖，我都會讓他們看到我的fb，為什麼呢？因為人生最重要的報復就是活的，比他們更好更幸福，一定要讓他們看見！」

如今，苦盡甘來的原PO嫁了好老公，也生下可愛的兒子女兒，一家四口幸福美滿，「我不會再做傻事！」文章一貼出後，惹哭一大票網友們，紛紛讚爆「加油，妳很棒也會很順遂的」、「十年了，把對話刪掉，不要回頭看，好好過好現在的日子就好」、「送妳一句話，過的好才是對他們最好的報復」、「 替妳感到開心，可以放下的徹底，真的很不容易很辛苦」、「很省思的故事，感謝妳無私分享」、「說的出口才是真的放下，恭喜妳，往後妳只會有幸福人生」、「放下才是最好的解脫」。

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