近6萬名外送員權益無法可管　親民黨團籲速定相關辦法

▲親民黨團召開「吃貨宅經濟，勞權與消費者權益誰來保障」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

根據統計，台灣每年有近225億元的外送餐飲商機，而目前全台有250家的外送餐飲業者，近來業績成長最快的是結合新創產業的「外送平台」。親民黨立法院黨團27日上午召開記者會表示，依照目前五大家外送平台業者對外的宣稱，合作的外送員加起來將近六萬人，但對於外送員的勞工權益、外送餐飲平台的管理，以及消費者權益保障卻「無法可管」，呼籲政府應儘速訂定相關辦法。

親民黨團27日上午召開「吃貨宅經濟，勞權與消費者權益誰來保障」記者會，黨團總召李鴻鈞指出，外送餐飲平台所產生立即性的問題至少有三部分，分別為「消費者權益保障」、「外送員的勞工權益」及「新創產業的管理」。

李鴻鈞強調，雖然食品安全的責任多落在製作餐飲的業者本身，但外送平台也應善盡把關責任，篩選合格且具衛生安全的餐廳業者，甚至要求餐飲業者出具檢驗合格證明，否則消費者根本不知道外送來的餐飲是否衛生安全。另外，政府機關也應該擬定「宅配食品外送的定型化契約」，或是強制載明外送餐點逾時不候的處理方式，保障消費者權益 。

在「外送員的勞工權益」部分，外送平台宣稱這些外送員都是他們的合作夥伴，也就是「承攬」關係，在這種基準下，勞工不受勞基法規定，因此無須依照規定強制為外送員投保。但李鴻鈞強調，平台業者對外送員有一定的約束性，對於外送員遲到、態度不佳有懲罰機制，就有指揮監督意味，應該依照民法中的482條所稱的「雇傭」關係，才有獲得完整勞工權益保障的空間。

李鴻鈞批評，理應照顧勞工權益的勞動部，目前只是消極地在發生申訴事件後，依照申訴的事實來個別判定是雇傭關係還是承攬關係，勞動部明知存在這些問題，卻不願積極去面對，放任問題發生。

李鴻鈞也提到，由於勞資關係定義不明，無法參加職災保險，這些外送員必須承擔巨大的風險，一旦發生交通事故，美食平台不需要為外送員事故負責。而外送員的自用車被做為營業用途，導致個人保險無法理賠，他們的安全問題令人堪憂。

▲親民黨團總召李鴻鈞。（圖／記者林銘翰攝）



有關「新創產業的管理」部分，李鴻鈞則表示，依照交通部《公路法》規定，這些新創平台必須註冊「汽車貨運業」，才能擁有外送宅配送餐的資格。依照配送的型態來看，這些平台配送的餐點並不是自家的產品，而是配送其他餐廳的餐飲，物流的態樣不同，因此必須另外申請註冊才能進行這項業務。

不過李鴻鈞指出，截至目前依照親民黨團調查的結果，無論是UberEats、FoodPanda，都沒有依照規定申請，每次被查到開罰也不過5~15萬。

立委陳怡潔委員補充說明，政府對外送美食餐飲平台的崛起，所衍生的問題實在太慢半拍，導致現行法規跟不上新興型態的「零工經濟」、「平台經濟」，而引發「勞動安全」、「道路安全」、「食品安全」都出現了漏洞，還形成三不管地帶。

陳怡潔表示，目前外送平台經濟共享的新興模式某一方面達成了消費者、店家與外送員的三贏互惠，但如果中央與地方政府不盡快加速外送平台的管理，健全勞安道安食安的保障措施，「三贏變三輸」政府就要負最大的責任。

李鴻鈞說，親民黨團並不反對新創平台的成長，但政府必須針對這些平台業者做出法規化的管理。政府雖鼓勵新創，卻一直沒有針對實務問題做管理，也沒有搭配適切的法源讓這些業者、廠商和自由契約工作者依循。

李鴻鈞強調，前述所提到的種種爭議，都是因為這些平台沒有善盡企業應有的社會責任，政府也缺乏作為。因此親民黨團強力呼籲，政府必須即刻行動，不要總是等到發生事情時再來管理，否則屆時為時已晚。

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