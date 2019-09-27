當街擄人畫面曝！設局食品商送貨　4惡煞電擊棒狂爆硬塞上車…他掙扎到虛脫

記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

陳姓男子與經營食品業的張姓男子有財務糾紛，25日疑似設局叫貨，要張男騎機車到嘉義縣水上地區送貨。到達指定地點後，張男隨即遭陳男夥同3名共犯駕車攔停，在以電擊棒攻擊後強押上車，載到高雄談判。透過警方的監視器畫面可見，張男在抵達目的地後，完全還沒反應過來，就遭到4名惡煞拖拉上車，行徑相當囂張。

▲嘉義一名張姓男子遭設局，送貨時被４名惡煞強擄上車。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，水上警分局派出所25日下午4時，接獲被害人家屬報案，指稱張男接到來電後，騎機車送貨到指定地點嘉義水上，到達時突然遭一輛白色BMW轎車攔停，隨即被4名惡煞以電擊棒攻擊後強押上車，現場僅遺留被害人倒臥的機車。

家屬因被害人遲久未歸擔心遭遇不測，心急如焚向警方報案。透過監視器畫面可以看到，當時4名惡煞一見到張男便立刻衝上前擄人，過程中還拿電擊棒狂電，張男一度趁隙逃脫，但仍遭扛回車上，最終被載往高雄市一處地下停車場談判。

▲警方埋伏後於高雄一處停車場救出張男，並將4名嫌犯移送嘉義地檢署偵辦。（圖／記者翁伊森翻攝）

案經調查確認涉案車輛最後行蹤在高雄地區，並由縣警局長廖宗山指示分局長程純濱全力偵辦，立即協同高雄市政府警察局新興分局偵查隊林隊長宗賢、刑事局電信偵查大隊偵查第三隊副隊長宋國源共組專案小組，展開救援，並於同日晚間11時許捕獲陳男等4名嫌犯，並救出張男，依妨害自由、傷害、恐嚇等罪將陳男等4名嫌犯移送嘉義地檢署偵辦。