動保男守護浪浪「收血腥恐嚇照」！臉書PO文：不要碰觸我家人

▲吳育才收到恐嚇信件，內有多張血腥屍體照。（圖／翻攝自Facebook／吳育才）

記者莊智勝／嘉義報導

嘉義市動物守護協會理事長吳育才26日晚間在臉書PO文，表示自己收到未署名的恐嚇信件，內容附上多張女童血腥、屍體照；吳育才無奈表示，「您洋洋灑灑多篇相關恐嚇信件已收到了，也確實成功嚇到了我的家人！」

吳育才長年致力於流浪動物保護，不料卻因此遭人恐嚇。吳育才在臉書PO出照片，對方在信封上還寫著「看彰化溪州保育流浪犬之火爆爭端流血事件」，拆開信封後，其中夾藏多張與張育才女兒年紀相仿的女童血腥、屍體照片，且還有不少是臉部受傷照片，針對、恐嚇意味相當濃厚。

「您洋洋灑灑多篇相關恐嚇信件已收到了，也確實成功嚇到了我的家人！我雖重視您的意見，但由於未留地址，只好在個人版面回覆您。」吳育才表示，自己清楚知道對方所言的「溪州動物保護園區流血事件」，也明白多張「與我女兒同齡女性血腥及屍體照片」的意思，知道對方是針對他多年來極力促成新嘉義市動物保護教育園區興建完成而來。

吳育才說明，自己會這麼努力，是因為近年來人狗衝突加劇，確實需要一個新式的處所來緩和爭端，因此事實上獲利的是全體嘉義市民，而非只有貓狗而已，「最後更要聲明的是，好了不是給我吳育才住的、更不會有我的名字留下！嚴正呼籲，有事請直接對我來，我願概括承受，但千萬不可一絲一毫碰觸到我的家人，謝謝！」

吳育才表示，因為平日生活忙碌、不願增加警方工作量，原本自己無意追究，但因家人、母親及同仁十分堅持，且事後陸續收到警界主官主動來訊關心，為讓大家安心，決定26日晚間10時前往八掌派出所報案，並誠摯呼籲大家理性看待公共議題。

嘉義市政府斥資4203萬元新建為於彌陀路的動物保護教育園區，並於9月落成啟用，建物樓層為地上3層、總樓地板面積共1034.97平方公尺，房舍還分為動物舍區、醫療區、戶外運動專區、接待區等，期盼能大幅提升動物福利、有效推展動物認養。

▼嘉義市動物保護教育園區。（圖／嘉義市政府）