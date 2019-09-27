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酒駕不容忍 南警全市同步強力攔查取締酒駕

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▲台南市警局強力取締酒駕行為，發布全市同步路檢攔查取締酒後駕車勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局強力取締酒駕行為，發布全市同步路檢攔查取締酒後駕車勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警方為防制酒後駕車所引發交通事故，造成民眾身體、財產嚴重損害，9月27日發布全市同步路檢攔查取締酒後駕車勤務，警方統計自1月迄9月23日止，計取締4623件酒後駕車，其中依刑法「公共危險罪」移送法辦3780人，並因酒駕肇事造成252人傷亡案件。

▲台南市警局強力取締酒駕行為，發布全市同步路檢攔查取締酒後駕車勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通大隊分析易發生酒駕，以晚上6時至晚上12時發生最多，顯見部分駕駛人仍抱持「僥倖」、「我沒醉」心態上路，無懼於社會民忿與法令之規範。交通警察大隊長翁誌宏表示，酒駕不容忍，亦要求各分局將針對各轄區易肇事及飲酒區域及聯外重要道路加強警力部署，規劃「路檢點」實施逐車攔檢稽查作為，藉由高強度、高密度之取締措施，以降低酒駕肇事帶來的憾事。

▲台南市警局強力取締酒駕行為，發布全市同步路檢攔查取締酒後駕車勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長周幼偉深切呼籲民眾，酒後駕、騎車，損己又損人，得不償失，市警局除持續嚴格取締酒後駕車之決心，及提升取締酒後駕車執法強度外，並呼籲民眾重視酒後開、騎車之高風險，配合下列推廣事項：一、飲酒後搭乘計程車、公車等大眾運輸工具返家。二、「指定駕駛」：參加聚會先指定、協調或推舉1位在聚會中不飲酒之親友或同伴擔任駕駛，負責載送親友、同伴返家。三、代叫計程車：撥打110代叫計程車。

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