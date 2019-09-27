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「國王退位」賀南德茲生涯15年最後先發落淚　水手球迷感謝

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▲▼ 西雅圖水手王牌投手「國王」賀南德茲（Felix Hernandez）生涯最後一次主場先發，球迷起立鼓掌，賀南德茲感動落淚 。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手王牌投手「國王」賀南德茲落淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

西雅圖水手王牌投手「國王」賀南德茲（Felix Hernandez）2005年升上大聯盟，成為水手主力先發投手，15年來為水手奪下169勝，但近3年受到傷勢、年紀影響，表現不如以往，去年就考慮退休。27日賀南德茲主場面對運動家先發，主投5.1局失3分，吞下敗投，也是本季第8敗，不過不管結果如何，這名為水手奮鬥15年的大投手即將引退，全場水手球迷仍起立感謝賀南德茲的付出，也讓賀南德茲感動落淚。

▲▼ 西雅圖水手王牌投手「國王」賀南德茲（Felix Hernandez）生涯最後一次主場先發，球迷起立鼓掌，賀南德茲感動落淚 。（圖／達志影像／美聯社）

▲滿場球迷看賀南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

此戰賀南德茲的對手是正在拼外卡的運動家，賀南德茲先發5.1局，被敲5支安打，包含1發全壘打，有4次保送、3次三振，丟3分自責分，吞下敗投。

賀南德茲2005年就站上大聯盟，當年年僅才19歲，之後成為水手隊王牌投手，更是在2010年投出生涯代表作，34場先發、249.2局、2.27防禦率、7.0平均每9局被安打值都是生涯最佳奪得該年美聯賽揚獎，生涯6度入選全明星，還有9次入圍美聯年度MVP。賀南德茲生涯有許多榮耀，唯一遺憾是15年沒投過季後賽，因為水手自從2001年之後就再也沒有進過季後賽。

不過從2017年經典賽之後，賀南德茲大小傷勢不斷，也讓帳面成績越來越差，去年防禦率5.55已經是生涯最差，今年更慘。先發15場僅多餘菜鳥年，71.2局投球、1勝8負成績、防禦率6.40都是生涯最差。賀南德茲表現不佳，最主要的原因是球速快速下滑。

▲▼ 西雅圖水手王牌投手「國王」賀南德茲（Felix Hernandez）生涯最後一次主場先發，球迷起立鼓掌，賀南德茲感動落淚 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 水手球迷感謝賀南德茲15年付出。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 西雅圖水手王牌投手「國王」賀南德茲（Felix Hernandez）生涯最後一次主場先發，球迷起立鼓掌，賀南德茲感動落淚 。（圖／達志影像／美聯社）

儘管賀南德茲近年成績不比過往，但他仍是水手球迷最愛的王牌投手，因此在這場可能會是生涯最後的主場先發，賀南德茲退場時，全場球迷起立鼓掌，隊友們也都拍手致意，讓賀南德茲落淚退場。

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