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擋預算、要自肥？　民進黨台南市黨部質疑議長郭信良公然說謊

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▲針對台南市議會議長郭信良改口「沒有退回預算」，並且否認要求議員「工程配合款」自肥一事，民進黨台南市黨部公布會議紀錄及影片，質疑郭信良公然說謊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲針對台南市議會議長郭信良（左二）改口「沒有退回預算」，並且否認要求議員「工程配合款」自肥一事，民進黨台南市黨部公布會議紀錄及影片，質疑郭信良公然說謊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市議會議長郭信良，9月26日退回台南市政府2020年總預算，27日卻改口稱「沒有退回預算」，並且否認要求議員「工程配合款」自肥一事，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青，27日公布會議紀錄及影片，質疑郭信良公然說謊。

蔡麗青提出26日市議會程序委員會錄影備份指出，議長郭信良未經程序委員會委員討論，擅自剝奪全體議員的預算審查權，做出總預算「退回重新檢討」的決議，27日卻改口沒有退回總預算，顯然是對法令及議事規則的無知，公然欺騙市民。

蔡麗青強調，市府舉債的部分，多數是中央前瞻建設的配合款，攸關蔡英文總統在台南市政績的推動，郭信良阻擋總預算的通過，不就是在擋蔡總統的政績嗎？對於郭信良26日否認有「議員工程配合款」一事，蔡麗青提出今年9月16日由郭信良主持的黨團協商會議紀錄，決議內容第2項，就是增加議員社團補助費200萬元、地方建設款建議額度1200萬元。蔡麗青批評郭信良一方面質疑市府舉債、一方面卻提出議會自肥的款項，明顯是雙重標準。

▲針對台南市議會議長郭信良改口「沒有退回預算」，並且否認要求議員「工程配合款」自肥一事，民進黨台南市黨部公布會議紀錄及影片，質疑郭信良公然說謊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡麗青呼籲郭信良停止「擋預算、要自肥」的把戲，尊重全體議員的預算審查權，如期審查市府總預算，不要再漠視市民權益、阻擋台南市的建設。

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