海軍上士「煞到」女士官　偷她內衣褲下場…判刑且強迫退伍

▲曾在海軍服役的黃姓男子去年9月在營區竊取心儀女同袍內衣褲，事發後被依竊盜罪移送，也中斷軍人生涯。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

者沈繼昌／桃園報導

曾在海軍艦艇服役的黃姓男子，去年9月在艦艇內進入女同袍寢室內，隨手竊取王姓女同袍價值約4000元內衣褲，同日王女察覺內衣褲遺失，通報長官調閱監視器查出是黃男所為，黃坦承因愛慕王女但羞於啟齒，才下手竊取其衣物；地院依竊盜罪判處拘役25天，可易科罰金，緩刑2年，黃因案情曝光提前於今年1月退伍，也中斷近12年軍旅生涯。

地院指出，35歲的黃姓男子於2007年8月入伍海軍艦艇服役，官階為海軍上士，去年9月26日凌晨1時許進入女同袍寢室，竊取王女放在內務櫃價值約4000元的內衣1件與內褲2件，同日下午2時左右，王女察覺放置內務櫃內衣褲居然不翼而飛，懷疑有內賊向長官報告，艦艇長官調閱監視器查出是黃男下手行竊。

黃男偵訊時坦承犯行，辯稱對王女非常心儀，但羞於啟齒告白與表達，一時衝動下竊取王女的貼身衣物；地院法官認為，黃男不循正當社交方式與對方互動，竟恣意竊取他人貼身衣物表達傾慕之意，顯然欠缺性別意識與尊重他人財產權觀念，但犯後坦承犯行，尚有悔悟之意，依竊盜罪判處拘役25日，可易科罰金，每日以1000元折算1日，緩刑2年。

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