台中火力發電廠將新增2燃氣機組　盧秀燕：沒汰舊換新絕不接受

▲盧秀燕認為中火將新增2燃氣機組，絕對不能接受。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕27日出席市議會總質詢備詢，針對中火將新增2燃氣機組，她表示，「絕對不能接受！」她再次強調，中火機組一定要汰舊換新，如增加2部燃氣機組，就應至少讓4部燃煤機組除役或拆除，中火生沒用量也應減4成，降到歷年最低1104萬噸。

盧秀燕表示，中央10月1日將召開環評，準備增加中火2部燃氣機組，雖然市府當天可以列席，但是這件事一定要問過台中市民、市議會及市政府。中火從以前的6部增加為8部，前總統陳水扁再新增2部，構成現有的10部機組，目前已製造這麼多的空汙，現在卻還要再增加2部。

▲中火擬新增2新燃氣機組。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕說，如果中央要增加中火機組，就得比照文山焚化爐的做法，不能在保留10部機組的情形，再增2部機組，否則市府與市議會將成為台中的罪人；「一定要汰舊換新，而且變新變少」，對空汙才有幫助，另市府同時也會強烈貫徹議會的決議，要求中火生煤用量降至歷年最低的1104萬噸，達成減煤4成的目標，因為這是議會的決議，也是市民的期望。

她認為，「不要再雪上加霜！」過去各縣市已增加包括林口、通霄及大林等6部機組，因此今年市府要求中火減煤，市府會在理性務實的態度下，要求中火生煤用量降至1104萬噸，惟有如此才能改善空汙，希望中央政府能夠聽進市府、市議會、市民的心聲。

盧秀燕表示，經專家計算，1部燃氣機組可以汰換2部燃煤機組，換句話說，中央如果要新增11、12號2部燃氣機組，至少4部燃煤機組需立即除役或拆除，對市民才會公平。中火已經台灣最大的發電廠，核一加核二及核三，還比不上中火的發電量，如果不汰舊的話，中火會變成全世界最大的燃煤電廠，這件事情絕對不能妥協。

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