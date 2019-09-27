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微軟加碼投資台灣　AI研發中心擴建今落成

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▲總統蔡英文出席「微軟人工智慧(AI)研發中心擴建落成典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席「微軟人工智慧(AI)研發中心擴建落成典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣微軟今（27）日適逢在台30週年之際，也宣布AI研發中心擴建落成；事實上微軟這座亞洲第一個AI研發中心在2018年就成立，在短短一年多的時間就規模擴增，不僅搬遷至兩層樓的新辦公室，也加碼投資台灣AI產業。

微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯指出，微軟在台灣設立這做AI研究中心，不僅也可藉此培育科技產業人才，還可以讓這些人才不用離鄉背井也可以在一流團隊工作；目前微軟AI團隊團隊約百餘人，年紀最小的約24歲，剛到職一個月而已。

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被問到微軟在台灣的投資金額，張仁炯解釋，軟體產業與硬體製造業的投資思維其實不太一樣，微軟在台灣做的是長期投資，因此沒有一定的投資金額。

▼微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯。（圖／記者林敬旻攝）

▲「微軟人工智慧(AI)研發中心擴建落成典禮。（圖／記者林敬旻攝）

微軟全球資深副總裁郭昱廷也補充，微軟在台灣投資的重點著重在「人才」，不僅要培育這些人才，且還要倚重他們來與台灣產業做出更多的垂值整合。

據了解，微軟在台灣的AI研發中心要帶給員工的，是最好的辦公環境，舉凡裝潢設計、地毯選擇都相當講究，因為微軟要用更好的用工作環境來吸引台灣跟國際人才加入。

▼微軟全球資深副總裁郭昱廷。（圖／記者林敬旻攝）

▲「微軟人工智慧(AI)研發中心擴建落成典禮。（圖／記者林敬旻攝）

至於在薪資水平方面，張仁炯並沒有給出明確的薪資範圍，只說每個國家的生活水準都不一樣，不過可以保證的是，微軟在在台灣給的待遇絕對是相當優渥；不過他也透露，自從去年AI研發中心落成後，就有同業跟他抱怨「微軟AI研發中心成立後，就讓台灣科技業的心薪資水平遭受『極大壓力』」，因為微軟將科技業的平均薪資拉高了不少。

而在今天的AI研發中心擴建落成活動中，也邀請到了總統蔡英文與經濟部政務次長曾文生出席。蔡英文表示，相當感謝微軟加碼投資台灣，微軟的AI研發中心將可望成為下一個世代關鍵技術的重要推手。

另外，微軟AI研發中心今天也分享了目前台灣團隊的研發成果，包括了微軟Windows Hello、3D防偽檢測與視覺文字智慧。

Windows Hello的應用，是為臉部辨識解鎖系統，並採用深度學習技術讓使用者不必輸入繁雜的密碼，即可方便、快速且安全的登入系統。目前這項技術已經落實於世界上大部分搭載Windows 10的裝置當中。

在3D防偽檢測方面，則是微軟結合最新深度學習神經網路、3D深度感測相機及Azure雲端運算平台，打造出的防偽檢測技術，這項技術可強化門禁、上下班管制等生物認證系統的安全性。

而在視覺文字智慧方面，則是微軟最新開發中的文字辨識技術，可用於名片、表格、文件、發票等的文字內容辨識；在活動中，微軟是以「發票辨識」作為展示項目，將人工智慧運用在會計系統，幫助簡化報帳與財務管理優化的實際應用。希望未來可協助各產業要將紙本資料數位化，或推動數位政府、 智慧工廠、智慧城市等，皆可使用此核心技術。

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