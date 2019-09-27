幫派分子提逾200萬毒品到西門町交易　還藏槍彈在家！警全掃蕩

▲刑事局偵三大隊查獲幫派份子持有三級毒品愷他命2公斤、手槍3支、子彈計77發等贓證物。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

刑事局偵查第三大隊24日、25日連續2天在雙北及宜蘭縣查獲幫派份子持有毒品及非法槍彈案！警方全副武裝攻堅進屋，當場將藏匿在宜蘭冬山鄉的3名犯嫌逮捕歸案，並在戶外擴大搜索到手槍、子彈；另外，準備在西門町從事毒品交易的2名犯嫌也難逃法網。

刑事局偵三大隊第三隊隊長黃聖嘉指出，日前接獲情資，在大台北地區活動的竹聯幫份子彭男及在宜蘭地區活動的地方幫派陳男等人，涉嫌擁槍涉及刑案並從事毒品交易，經報請基隆及宜蘭地方檢察署指揮偵辦，並與北市士林分局、新北海山分局、桃園平鎮分局共同合作偵查。

據了解，33歲彭男夥同38歲陳男24日提著裝有黑市價高達230萬的2公斤三級毒品愷他命步行至西門町準備交易給中大盤商，不料，警方早已追查他們1個多月，當場抓到機會將2人逮個正著！經查2人無業、無前科，警方事後更在彭男的新北土城住所起獲改造手槍1支及子彈18顆。

▲警方攻堅！查獲以19歲角頭陳男為首的非法持有槍砲案。（圖／記者孫于珊翻攝）

另外，於宜蘭縣冬山鄉25日再緝獲以19歲年輕角頭陳男為首的槍砲案！陳男2018年涉嫌《槍砲彈藥刀械管制條例》準備入監，警方鎖定目標後追查3個多月，將藏匿於該處的陳男及其他20多歲同夥雷男及林男等3人，攻堅壓制逮捕，控制住場面後，先在車內及屋內分別找到13顆和27顆子彈，隨後又在頂樓女兒牆邊發現一斜背包，裡頭竟裝有2把手槍、19顆子彈及犯嫌證件，其中一把手槍還有9發子彈已上膛。

警方將5人偵訊後分別移送基隆地方檢察署及宜蘭地方檢察署偵辦，並持續擴大追查犯嫌所涉及的其他刑案和毒品、槍彈來源。

▼刑事局偵三大隊第三隊隊長黃聖嘉。（圖／記者孫于珊攝）

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