推《台北法案》護台邦交 陸國台辦：美方停止插手台灣問題

▲日前總統蔡英文會見《台北法案》主要推手美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）。（圖／總統府）

記者任以芳／北京報導

台灣一連失守兩個邦交國，美國聯邦參議院外交委員會，於台灣時間（26日）凌晨當地通過《台北法案》，大陸外交部立刻痛批美國粗暴干涉內政。針對此事，大陸國台辦發言人馬曉光今（27日）最新回應，「立即停止插手台灣問題，以免進一步損害中美關係，損害台海地區和平穩定。」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

索羅門群島、吉里巴斯相繼與台灣斷交，轉向承認北京。引起美國高度關注，防止台灣國際空間再壓縮，美參議院外委會促請國會盡快通過《台北法案》。對此，馬曉光表示，「美方嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，粗暴干涉中國內政，我們堅決反對。我們強烈敦促美方認清形勢，立即停止推動有關消極議案，立即停止插手台灣問題，以免進一步損害中美關係，損害台海地區和平穩定。」

▲推動《台北法案》的美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner）受訪。（圖／記者陶本和攝）

美國參院外委會審議包括「台北法案」、「香港人權與民主法案」等多項法案，議員以口頭表決通過，法案審核等參、眾兩院通過後，最後送交總統川普簽署。該案主要推手，共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）日前也發表聲明，美國會使用一切手段支持台灣在國際舞台的地位，並警告大陸如果破壞台灣邦交，將有後果。該法案一但通過，國民黨指出，對於我方近期惡劣外交環境，稍微喘口氣，可望止住其他邦交國動搖之心，並且有利於台灣推動日後外交工作。

美國這次助力，對台灣維繫國際空間有很大的幫助，不過，單靠美國幫助，並非解決之道。蔡政府後續如何鞏固友邦關係、拓展外交空間的具體政策與方案，以及兩岸政策是否該調整，才是突破困境的關鍵。國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）也宣布相在兩周內以國務院資深APEC官員身份訪問台灣，與台灣相關人員商議APEC事務。