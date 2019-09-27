　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／慶富承攬海軍獵雷艦詐貸63億　老董陳慶男判刑25年罰1億500萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖、廖安莘／高雄報導

慶富造船集團承攬海軍獵雷艦案，被控涉詐貸63億元案，高雄地院在27（今）日下午依違反銀行法等罪，判老董陳慶男25年徒刑，併科罰金1億500萬元，另外其妻子陳盧昭霞判1年6月、前執行長簡良鑑判6月，得易科罰金，慶富公司則判罰金2億8000萬，可上訴。

▲▼慶富造船總裁陳慶男。（圖／記者李孟璇攝）

▲高雄地院於27（今）日下午依違反銀行法等罪，判老董陳慶男25年徒刑，併科罰金1億500萬元。（資料照／記者李孟璇攝）

回顧案情，老董陳慶男、其子陳偉志、執行長簡良鑑，明知慶富有資金缺口，竟仍偽造不實採購合約、商業發票，分別向9間銀行詐取「過渡性融資貸款」，還4次辦理虛偽增資，把慶富的資本額從5億3000萬元增加到40億元，增資後將錢迅速轉出。

檢方調查，這些款項實際只有2億5680萬元投入造艦用，還有約21億元流向不明。檢方於2018年2月起訴痛批，慶富案讓海軍的逾十年國造獵雷艦案心血毀於一旦，還讓損失由聯貸銀行團承擔，依詐欺、背信、偽造文書，及違反公司法、商業會計法、營業秘密法等罪嫌，正式起訴陳慶男、陳偉志、簡良鑑等5人。此外，陳偉志在同年6月棄保潛逃，遭高雄地院通緝，更被調查局列為重大經濟逃犯，目前下落仍不明。

慶富詐貸弊案，2018年3月高雄地院首度召開準備程序庭，歷時超過1年半，於27（今）日下午依違反銀行法等罪，判陳慶男25年徒刑、併科罰金1億500萬元，另判陳盧昭霞1年6個月徒刑、簡良鑑判刑6個月，可易科罰金，顧問李維峰無罪，此外慶富公司也被判罰金2億8000萬元，可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

貴重物藏「地震救難包」遭竊！賊被逮還囂張嗆警：挖系林阿公啦

涉多起街頭暴力...高雄新生代角頭「鳳山一哥」准戒護奔喪！但延押2個月

「雅詩蘭黛」輸入含藥BB霜未申報　法規已修正不起訴

ET快訊
快訊／高鐵延伸屏東拍板「左營案」！最快2031年通車
不爽女同事作風！水瓶偷加漂白水…她一喝咽喉黏膜腐蝕
肉體誘惑男人殺男友！澳洲毒辣妹狠嗆：嗨到爆時割喉最棒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦幼停車格3格被占2格！嘆「不開罰會繼續」　檢舉方式大曝光

推產學合作變「勾結廠商浮報標金」　台大國際產學聯盟爆採購弊案

真大膽！非法越南移工組團旅遊　專勤隊國道警攔遊覽車逮42人

讓他從全家人消失...高雄母偕子殺夫砍頸！　「冰屍」藏3個月判決出爐

包準賺錢！她加LINE投資群組深信「百分百獲利」　幸轉帳時被看穿

男大生才剛開完性別平等委員會　又尾隨偷拍女大生如廁遭活逮

與嫩妹車震遭控性侵！獲判無罪：姨丈還到車上拿水對話

三貂角外海驚見「幽靈船」漂流　海巡艦艇冒惡浪啟動「防撞」

恐怖男瘋狂告白高中老師！10餘年愛未變　42歲女師嚇：我是人妻

臉書PO文影射女同事「毒蟲＋做制服店」　判拘役20日再賠5萬元

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

昔批民進黨爛到爆！館長現「2選1」　表態挺蔡英文：做人怎樣比較重要

婦幼停車格3格被占2格！嘆「不開罰會繼續」　檢舉方式大曝光

推產學合作變「勾結廠商浮報標金」　台大國際產學聯盟爆採購弊案

真大膽！非法越南移工組團旅遊　專勤隊國道警攔遊覽車逮42人

讓他從全家人消失...高雄母偕子殺夫砍頸！　「冰屍」藏3個月判決出爐

包準賺錢！她加LINE投資群組深信「百分百獲利」　幸轉帳時被看穿

男大生才剛開完性別平等委員會　又尾隨偷拍女大生如廁遭活逮

與嫩妹車震遭控性侵！獲判無罪：姨丈還到車上拿水對話

三貂角外海驚見「幽靈船」漂流　海巡艦艇冒惡浪啟動「防撞」

恐怖男瘋狂告白高中老師！10餘年愛未變　42歲女師嚇：我是人妻

臉書PO文影射女同事「毒蟲＋做制服店」　判拘役20日再賠5萬元

尹衍樑「吃下中信金」戰略破局！　知情人士曝：他的目標是吞下兆豐金

商業周刊／攜手中國山寨商　嘉義輪椅王「反著做」前進印度市場

婦幼停車格3格被占2格！嘆「不開罰會繼續」　檢舉方式大曝光

威廉森放話締場均20分10籃板　狀元排名超K湯！里拉德轟「狗屎」

南山、中信金合作成「巨無霸金控」　尹衍樑態度開放：什麼事都有可能

被懲罰「停賣投資型保單」　南山人壽今年新契約保費可能僅拿第3

賓士貓抱緊胖鼠忘情舔毛！　狂吸110萬觀看網驚呆：試味道？

韓國公開賽／戴資穎連追8分直落二東宗　晉4強對決依瑟儂

狗狗當現成老爸卻慘遭3小汪玩殘　網：老婆不在時的我

日航選位標註「嬰兒出沒」！網掀兩派論戰　家長認了：我也支持

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

OL挽腥夫「砸240萬找小四色..

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊..

水電工遭控性侵！秀親密對話不起..

路上遇到前男友　人妻秒提離婚

最狂上學記　他開曳引機到校讀書

連千毅酒店談和沒揪他　海線大哥..

偷吃懷孕人妻！小王對上軍人夫慘..

逃亡大陸17年　陳由豪竟求判無..

269旅中士焚傷　正是洪案禁閉..

即／連千毅決定續留看守所不抗告..

狗打架...惡男鐵棒狂K小模和..

妻查紀錄器驚見夫車震　小三羞：..

被控伸狼手舔乳　移民署隊長挨告

更多熱門

相關新聞

慶富詐貸案下午4點宣判

慶富造船集團承攬海軍獵雷艦案，被控涉詐貸63億元案，高雄地院將在27（今）日下午約4時宣判，判決的結果受到外界高度關注。

少女蹺家與男友嘿咻　他遭判刑

涉詐貸案有潛逃之虞！陳慶男遭延押2月

前男友偷拍還嗆：台灣都看得到

蘇友辰／鐵窗外的另類「心牢」

關鍵字：

慶富案陳慶男判決

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面