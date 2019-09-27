影／慶富承攬海軍獵雷艦詐貸63億　老董陳慶男判刑25年罰1億500萬

記者吳奕靖、廖安莘／高雄報導

慶富造船集團承攬海軍獵雷艦案，被控涉詐貸63億元案，高雄地院在27（今）日下午依違反銀行法等罪，判老董陳慶男25年徒刑，併科罰金1億500萬元，另外其妻子陳盧昭霞判1年6月、前執行長簡良鑑判6月，得易科罰金，慶富公司則判罰金2億8000萬，可上訴。

▲高雄地院於27（今）日下午依違反銀行法等罪，判老董陳慶男25年徒刑，併科罰金1億500萬元。（資料照／記者李孟璇攝）

回顧案情，老董陳慶男、其子陳偉志、執行長簡良鑑，明知慶富有資金缺口，竟仍偽造不實採購合約、商業發票，分別向9間銀行詐取「過渡性融資貸款」，還4次辦理虛偽增資，把慶富的資本額從5億3000萬元增加到40億元，增資後將錢迅速轉出。

檢方調查，這些款項實際只有2億5680萬元投入造艦用，還有約21億元流向不明。檢方於2018年2月起訴痛批，慶富案讓海軍的逾十年國造獵雷艦案心血毀於一旦，還讓損失由聯貸銀行團承擔，依詐欺、背信、偽造文書，及違反公司法、商業會計法、營業秘密法等罪嫌，正式起訴陳慶男、陳偉志、簡良鑑等5人。此外，陳偉志在同年6月棄保潛逃，遭高雄地院通緝，更被調查局列為重大經濟逃犯，目前下落仍不明。

慶富詐貸弊案，2018年3月高雄地院首度召開準備程序庭，歷時超過1年半，於27（今）日下午依違反銀行法等罪，判陳慶男25年徒刑、併科罰金1億500萬元，另判陳盧昭霞1年6個月徒刑、簡良鑑判刑6個月，可易科罰金，顧問李維峰無罪，此外慶富公司也被判罰金2億8000萬元，可上訴。

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