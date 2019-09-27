限速40公里尖峰時段回堵惹怨！自強隧道10月起放寬「限速50公里」

▲自強隧道區監測速限速40引回堵，10月全面開放提高限速為50公里。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市從9月開始在自強隧道利用區間測速，加強控管避免隧道內發生事故，但北市議會及民眾反映因尖峰時段車流量大，建議適度放寬速限，以提高車行速度。警方與交工處研議實施後，交通違規及肇事件數大幅減少，也將從10月開始將限速從40公里調整為50公里。

北市警局表示，區間測速主要以行使權路段之車速平均當作認定是否超速的標準，如果隧道內偶然超速也不至於構成違規，後續再注意車速即可，自強隧道限速也將從40公里調整為50公里，如逾60公里之超速違規駕駛實施取締。

▲自強隧道限速40，經過警方與市府還有議會協調10月提高限速為50公里。（圖／翻攝北市議員高嘉瑜臉書）

警察局及交工處提醒民眾，隧道內行駛仍應留意不得超越速限並禁止變換車道，往士林（南往北方向）出隧道後因彎道應遵守限速40公里，其餘路段限速皆提升至50公里。

北市萬里隧道是全台第一個啟動「區間測速」的隧道，利用簡單的數學原理「距離除以時間」，計算出車輛通行的速率是否超速，台北市自強隧道也建置完成雙向區間測速，並從7月開始進行測試、9月份正式上路。

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