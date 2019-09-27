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微軟加碼投資台灣！蔡英文：民主環境成長的台灣年輕人讓人放心

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記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文27日出席「微軟人工智慧(AI)研發中心擴建落成典禮」，感謝微軟加碼投資台灣，培養在地的國際人才。蔡英文致詞時大讚年輕人有創意，鼓勵企業安心用台灣年輕人，「AI發展的關鍵還要富有想像力，這點，在民主自由環境成長的台灣年輕人，絕對可以讓大家放心。」

蔡英文致詞時表示，目前微軟在台已有600位員工，其中的595位都是台灣人，代表台灣人才培育，以及政府在改善投資環境、法規修改上所做的努力及對投資者的協助，受到國際肯定。她特別感謝微軟AI研發中心執行長張仁炯、台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成，及美國在台協會(AIT)台北辦事處處長酈英傑，陪同她一起了解微軟辦公室的設計概念，並與同仁互動，感受微軟的活力和衝勁。

▲總統蔡英文出席「微軟人工智慧(AI)研發中心擴建落成典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席「微軟人工智慧(AI)研發中心擴建落成典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文提到，微軟亞洲AI中心落成的主題「台灣微軟點亮30」，所代表的意義，就是台灣和微軟相互扶持、共同奮鬥的歲月。微軟在電腦發展史上，占有相當重要的角色，不僅為科技帶來許多貢獻，也從使用者的體驗，推出平易近人的產品，帶給我們便利的生活。

蔡英文指出，保有創新能量的微軟，不僅在眾多競爭者中不斷進步、享譽國際，甚至在今年，更成為全球第3家市值突破1兆美金的公司。

蔡英文強調，面對挑戰，勇於創新、布局全球，是她上任以來一直努力的目標。過去3年，政府推動的許多計畫，就是要讓台灣走向世界。很高興這一路上，微軟一路相陪，加碼投資台灣，培養在地的國際人才。截至這個月，微軟在台灣已有600位員工，而其中的595位都是臺灣人；另外，微軟人才培育計畫也有超過1,800人參與，很多人都在相關的領域裡面努力，甚至也因此產生很多新創事業。

蔡英文說，這也表示台灣人才的培育，以及政府在改善投資環境、法規修改上所做的努力，還有對投資者的協助，更加受到國際的肯定。

蔡英文進一步提到，AI發展的關鍵，除了有技術，還要富有想像力。這點，在民主自由環境成長的台灣年輕人，絕對可以讓大家放心。她很有信心，微軟在台灣設立AI研發中心，一定是最好的選擇，她也相信，隨著物聯網成為兆元產業，台灣的資訊科技、網路，一定能夠跟AI相互扶持，蓬勃發展。

蔡英文最後特別感謝微軟加碼投資台灣，期待這座落腳台灣的頂尖AI研發中心，能夠成為下個世代關鍵技術的重要推手，讓國際看見這片土地的研發能量。

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