洗掃道路1500公里！台東業者友善環境　總懸浮微粒削減20公噸

▲台東縣將擴大工地自主認養道路、洗掃清潔維護、圍籬綠美化，推廣廢土不落地並積極取締路面髒污。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為減少營建工程對居民造成的影響，台東縣環境保護局輔導營建業主配合執行環境友善，如道路認養、廢土不落地及圍籬綠美化等避免空氣污染。環保局表示，今年截至八月已推動配合執行道路認養洗掃共計約1,500公里，總懸浮微粒（TSP）削減約20.7公噸，大幅改善環境及空氣污染情形。



台東縣每年平均施工工地約1,500處左右，為增加親鄰友善度與提昇企業形象，將擴大工地自主認養道路、洗掃清潔維護、圍籬綠美化，推廣廢土不落地並積極取締路面髒污，透過工地自發性執行污染防制作業，建立自我約束及管理機制，以有效落實污染防制工作，藉此提升工程友善度，減少污染事件發生。

▲台東推動道路認養洗掃，截至八月共計約1,500公里，大幅改善環境及空氣污染情形。



環保局呼籲營建工程應自主認養工區周邊道路清潔維護避免髒亂，善盡社會責任，做好敦親睦鄰，提昇民眾好觀感，共同維護環境品質。

民眾如有發現營建工程空氣污染情形，可撥打陳情專線專線0800-066-666，環保局將立即派員稽查，即時改善污染問題。