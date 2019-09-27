沙國開放49國家地區「電子簽證」　台灣上榜女性免包緊緊

▲前往阿拉伯的女性旅客不必穿著黑色長袍。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

沙烏地阿拉伯向外國旅客敞開大門，讓49個國家、地區的遊客能夠採用新的簽證制度，只要透過「eVisa」就能在線上完成手續，不用特地前往大使館或領事館辦理，讓申辦過程更加快速、簡便。值得一提的是，台灣也被列在「可使用電子簽證」的名單上。

據路透社報導，沙烏地阿拉伯的主要信仰是伊斯蘭教，因此作風極度保守。不過，在近幾年將嚴格的規定放寬，像是不必在公共場合中將男性、女性隔開，婦女也不必穿著無所不包的黑袍。

▲ 沙烏地阿拉伯開放使用「電子簽證」，台灣也出現在名單上！（圖／翻攝自Saudi Arabia Visa官網，下同）

當地的國家遺產委員會董事會主席艾哈邁德.哈特卜（Ahmed al-Khateeb）表示，女性遊客不一定要穿長袍（abayas）；不過，若在海邊，仍要穿著合宜、適當的服裝。此外，他也指出，旅客仍然要遵守當地規定，不能飲用酒精，「我們將有足夠的遊客來阿拉伯享受其它事物」。

沙烏地阿拉伯在過去一直是很難進出的國家之一，但現在有49個國家、地區的公民能夠透過「電子簽證」申請進入該國，這樣一來，便不用特別前往大使館、領事館辦理。舉凡澳洲、汶萊、德國、日本等，都已出現在符合條件的名單上，而台灣也是其中之一！

另外，電子簽證只要花80美元（約新台幣2482元）即可輕鬆完成申請手續，待對方批准後，就會收到電子郵件的通知。就算是隻身前往的女性也不必受限制，只是聖城「麥加」和「麥地那」仍禁止進入。

艾哈邁德.哈特卜還表示，阿拉伯非常安全，石油設施的攻擊行動並不會影響旅客前來的意願，因為「我們擁有很棒的文化，許多遊客都願意前來探索，並願意進行更深入的了解、觀看和體驗。」

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